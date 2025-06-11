CHP'li başkanlar tutuklu... Gaziosmanpaşa AKP'ye geçti, Büyükçekmece ve Avcılar belediyeleri CHP'de kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

CHP'li Bahçetepe yerine Cumhur İttifakı oyları ile AKP'li Eray Karadeniz seçildi. Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde seçimi CHP'li adaylar kazandı.

3 BELEDİYEDE DE SEÇİM YAPILDI

İBB'ye yönelik "Saray" talimatlı soruşturmanın 5. dalgasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

Tutuklanmaların ardından İçişleri Bakanlığı, üç belediye başkanını görevden uzaklaştırdı ve yerlerine başkanvekili seçilmesini talep etti.

GAZİOSMANPAŞA AKP'YE GEÇTİ

Gaziosmanpaşa'da çoğunluk Cumhur İttifakı'ndaydı.

Üç tur oylama yapıldı. Üçüncü turda AKP'nin adayı Eray Karadeniz, seçildi. CHP'li Meclis üyeleri oylamanın ardından duruma tepki gösterip Meclis'i terk etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CHP'Lİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı.

Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı

AVCILAR'DA DA YÜKSEL CAN SEÇİLDİ

Avcılar Belediyesi'nden de CHP'li aday başkanvekili olarak seçildi. Yüksel Can, salt çoğunluğu alıp Çaykara'nın yerine görev yapacak.

BAHÇETEPE'DEN AÇIKLAMA

Bahçetepe, seçimin ardından X hesabından şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Gaziosmanpaşa Halkına, Aziz Hemşehrilerime,

Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık.

Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim.

Şimdi ise ne yazık ki bu çabalar, bu emekler; hukuki temele dayanmayan, siyasi içerikli bir sürecin gölgesinde kaldı. Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi.

Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır.

Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?

Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz?

Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz?

Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!

Gaziosmanpaşa halkı neyin doğru, neyin adil, neyin vicdanlı olduğunu çok iyi bilir.

Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim, ama sizin gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum.

Ben milletime güveniyorum. Desteğiniz, dualarınız ve inancınızla, hep birlikte, yine omuz omuza olacağız. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz.

Çünkü hak yerini bulur, adalet eninde sonunda kazanır.

Sevgiyle, umutla, dayanışmayla…"