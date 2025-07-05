CHP'li belediyelere yeni operasyon... Tülay Hatimoğulları'ndan 'çağrı'lı tepki: 'Seçilmişlere yapılan bu eziyetten vazgeçilmelidir!'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tülay Hatimoğulları, "Seçilmişlere, Türkiye halklarına yapılan bu eziyetten vazgeçilmelidir" dedi.

“BU EZİYET SON BULMALI”

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçilmişlere, Türkiye halklarına yapılan bu eziyetten vazgeçilmelidir. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmemesi, halkın iradesinin tanınmaması toplumda derin yarılmalara neden oldu/oluyor. Bu operasyonlar çözüm değil, demokratik Türkiye'ye giden yolu tıkamaktır. Bir kez daha demokratik siyasetin önünün açılması çağrısı yapıyoruz."



