CHP'li Bulut'tan İzmir'deki operasyon görüntülerine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon görüntülerine tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik, emniyetin 'özel' olarak çektiği operasyon görüntülerini paylaşmışlar. 'Polis ne kadar çok olursa o kadar inandırıcı' olur demişler. Sanki uyuşturucu kartelini çökertmeye, azılı suçluları yakalamaya gidiyorlar. Bu görüntüler itibar suikastidir. Muhalefete yönelik düşman hukukudur. Adalet değil, siyasi intikamdır."