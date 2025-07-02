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CHP'li Bulut'tan İzmir'deki operasyon görüntülerine tepki

CHP'li Bulut'tan İzmir'deki operasyon görüntülerine tepki

2.07.2025 16:23:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'li Bulut'tan İzmir'deki operasyon görüntülerine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, Emniyet'in 'özel' olarak çektiği operasyon görüntülerini paylaşmışlar. 'Polis ne kadar çok olursa o kadar inandırıcı' olur demişler. Sanki uyuşturucu kartelini çökertmeye, azılı suçluları yakalamaya gidiyorlar. Bu görüntüler itibar suikastidir. Muhalefete yönelik düşman hukukudur. Adalet değil, siyasi intikamdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon görüntülerine tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik, emniyetin 'özel' olarak çektiği operasyon görüntülerini paylaşmışlar. 'Polis ne kadar çok olursa o kadar inandırıcı' olur demişler. Sanki uyuşturucu kartelini çökertmeye, azılı suçluları yakalamaya gidiyorlar. Bu görüntüler itibar suikastidir. Muhalefete yönelik düşman hukukudur. Adalet değil, siyasi intikamdır."

İlgili Konular: #CHP #İzmir #Operasyon