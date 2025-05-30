CHP'li Burhanettin Bulut'tan TRT tepkisi: 'Talimatın radyo ve televizyonu olmuş durumda'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bulut, açıklamasında TRT'ye tepki gösterdi.

"SARAY'IN VE CUNTANIN APARATI TRT"

Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"En büyük iki yüzlülük politikasını sergileyen, Saray'ın aparatı olan, cuntanın aparatı olan kurum da TRT. TRT anayasal bir kurum, herkese eşit olmak zorunda. Baktığınızda bugün TRT halkın sesi olmaktan çıkmış, talimatın radyo ve televizyonu olmuş durumda. Sadece ve sadece talimatla hareket eden bir kurum halinde.

MİTİNG ÇAĞRISI

Aynı TÜİK gibi TRT de talimatlı radyo ve televizyon haline dönüştü. Burada yapılması gereken Pazar günü Antalya'da olduğu gibi yarın Düzce'de olduğu gibi vatandaşın kendi haklarını korumak ve talep etmek adına bu iktidara sesini sokakta, demokratik her türlü arenada göstermesi gerekiyor."



