CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama: 'Partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay'ının iptali kararının ardından partisinin büyükşehir belediye başkanları ile dün Genel Merkez'de bir araya gelmişti.

Büyükşehir belediye başkanları sabah da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplandı.

''GENEL MERKEZ'DE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜLER''

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Genel Merkez'e gelen büyükşehir belediye başkanları, Özgür Özel ile görüştü.

''ÖZGÜR ÖZEL’İN VE PARTİ YÖNETİMİMİZİN YANINDAYIZ''

Büyükşehir belediye başkanlarının görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."