CHP'li Cem Aydın'dan AKP'li İbiş'e: 'Önümde araştırma var, durumunuz içler acısı'

CHP lideri Özgür Özel, Bursa'da AKP'li gençlere seslenmiş ve "AK Gençlik, dededen topu alın. 'Topu ver biz maç yapacağız' deyin" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından Özel'e yanıt vermişti. İbiş, "Bizim Genel Başkanımız ilk günden bu yana hep sahada, gol üstüne gol atıyor. Siz ise sahte lisans ile sıra bize gelir mi diye bekliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ AYDIN'DAN SERT YANIT: BEN SENİN YERİNDE OLSAM...

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise AKP'li İbiş'e, X hesabından yanıt verdi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an önümde bir araştırma var… Sizin önünüzde de aynı araştırmalar var biliyorum.

Durumunuz içler acısı. Tek hanelere düşmüşsünüz, gençlerden oy alamıyorsunuz ve her geçen gün mum gibi eriyorsunuz.

Ben senin yerinde olsam, bir sonraki toplantıda azarlanmamak için işime bakardım.

Çünkü sokaklar, meydanlar ve kampüslerde yoksunuz. Sahada değilsiniz. Çarşıda-pazarda sizi görmüyoruz.

Biz sizi akranları Silivri zindanında yatarken ve ailelerinden uzak bayram geçirirken susarken görüyoruz.

Biz sizi liyakatsız atamalarla, diğer gençlerin hakkına girerek bir yerlere gelirken görüyoruz.

Mülakatlarla elenen gençlerin çığlığını duymuyorsunuz. İşsizlikten kırılan arkadaşlarımızı görmüyorsunuz. İnşaatlarda, marketlerde günde 12 saat çalışan diplomalı kardeşlerimizi tanımıyorsunuz. Hapishane koğuşu gibi yurt odalarında kalanların çilesini bilmiyorsunuz.

Kendi aranızdaki koltuk kavgası dışında gündeminiz yok.

Biz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, tüm başkanlarımız ve örgütümüzle omuz omuzayız; çarşıda, pazarda, meydandayız. Tüm sokaklarda, tüm meydanlarda, kampüslerde, atölyelerdeyiz. Özgürlük, gelecek ve ekmek mücadelesi neredeyse, oradayız."