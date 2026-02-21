CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'AKP'nin yeni servet transferi modeli' diyerek duyurdu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Avrasya Tüneli'ne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, 2025 yılında garanti edilen araç geçiş sayısının tutmasına rağmen hazinenin görevli şirkete 'fiyat farkı' adı altında ödeme yaptığını tespit ettiklerini duyurdu.

Yavuzyılmaz söz konusu ödemenin 2 milyar lira olduğunu ifade etti ve "Bunun adı garantili soygundur" sözleri ile tepki gösterdi.

"PEKİ BU NİYE ÖDENİYOR?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"AKP’nin yeni servet transferi modeli!

AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nde; 2025 yılında, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin Görevli Şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında devasa tutarda ödeme yaptığını tespit ettik.

2025 yılında (12 ay); Garanti edilen araç geçiş sayısı: 26.017.676 adet. Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 27.554.003 adet.

Buna rağmen Hazinenin şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında yaptığı ödeme tutarı: 2.011.677.662 TL 2 Milyar Lira! Bunun adı garantili soygundur!

Peki bu ‘Fiyat Farkı’ niye ödeniyor? Avrasya Tüneli’nde, araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde Hazine şirkete neden ‘Fiyat Farkı’ ödemesi yapıyor?

Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 Dolar+KDV. Ayrıca bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor. AKP'nin yaptığı berbat sözleşme nedeniyle; Şirkete garanti edilen araç geçiş ücreti ile sürücülerin ödediği geçiş ücreti arasındaki fark tutarı şirkete ödeniyor. Ayrıca sözleşmeye göre her yıl, Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı binde 5 oranında artırılıyor."