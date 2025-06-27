CHP’li Eke’den kurultay süreci açıklaması: ‘Hizipçi çıkarların gölgesinde bırakılmak isteniyoruz’

CHP’li Avukat Sertaç Eke, yaptığı yazılı açıklama ile partisindeki kurultay tartışmalarını değerlendirdi. “CHP bugün, kişisel hesapların, hizipçi çıkarların ve günü kurtarma çabasının gölgesinde bırakılmak isteniyor” diyen Eke “Partide şucu, bucu ayrımlarıyla örülen suni cepheler, ortak aklı ve kurucu değerleri boğmakta; halkın umudu olan bir partiyi içe kapalı bir yapı hâline getirmektedir. Siyasi iktidarın kurguladığı büyük bir toplumsal mühendislik projesi adım adım sahneye konuyor. Bu proje; muhalefeti içten çürütmeyi, partileri kimlik savaşlarına sürüklemeyi ve kamuoyunun hakikatle bağını koparmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı. CHP içinden de bu plana destek verenler olduğunu belirten Eke “CHP’yi yeniden toplumun vicdanı ve öncü gücü yapmak için bu iç çatışmalara, hizipçi rekabetlere ve etik dışı ikbal hesaplarına birlikte ‘dur’ demeliyiz. Yeter artık. Bu parti, birilerinin arka bahçesi değil; halkın umududur. O umudu yeniden yeşertmek için önce kendimizden başlamalıyız” çağrısını yaptı.