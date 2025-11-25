CHP'li Emir'den Kılıçdaroğlu'na: 'Erdoğan'la tam hizalandığını görüyorsunuz'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "arınma" çağrısına çok sert sözlerle yanıt verdi.

Sözcü TV'de konuşan Emir, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı hizaya geldiğini söyledi.

Emir'in sözleri şöyle:

"Bugüne kadar 'yargılamalar tutuksuz olsun' dahi dememiş birilerinin eski siyasetçilerin eski koltuklarına kavuşabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hizalanmaları da kendileri açısından bize göre son derece hazin olmuştur. Bu konunun üzerinde çok durmayı da doğrusu değerli bulmuyorum gerekli de bulmuyorum. Dolayısıyla bu konuyu genişletmeye gerek yok ama oradaki sözler tüm CHP'lileri ve hukuksuzluklara karşı çıkanları yaralamıştır. Bu sözlerin içeriğine baktığınızda Tayyip Erdoğan ile tam hizalandığını görüyorsunuz. Yani oradaki CHP'ye atıflar olmasa bu sözlerin aslında Erdoğan tarafından söylendiğini de varsayabilirsiniz. Bu bizim açımızdan üzüntü verici olmuştur elbette."