CHP'li Emir'den, Özgür Özel'i hedef alan Ali Yerlikaya'ya tepki: 'Bu bakan güvenlikten değil, darbeden yana!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü TV'de katıldığı programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirmesi üzerine, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere verdiği yanıta tepki gösterdi.

"HANGİ İŞLERLE UĞRAŞTIĞINA BAKIN..."

Emir, sosyal medya hesabından Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi İçişleri Bakanı… Ama hangi işlerle uğraştığına bakın. Ülkenin ana muhalefet partisini, son seçimlerin birinci partisini hedef alıyor. İl binamızı kuşatıyor, kayyumlarını ve trollerini korumak için tam beş bin polisi sokaklara yığıyor. Milletvekillerine gaz sıktırıyor. Darbe girişimlerine ortak darbeciye koçbaşı olup, hukuk yerine zorbalığa bel bağlıyor."

"GÜVENLİĞİ DEĞİL, DARBEYİ PLANLADILAR"

"Devletin bütün imkanlarını ve aklını CHP’nin iktidar yürüyüşünü darbe girişimiyle durdurmaya yönlendirmeselerdi, belki de aynı gün İzmir’de iki kahraman polisimizin şehit edilmesine zemin hazırlayan terör örgütlerinin dijital ortamlarda palazlanması fark edilebilirdi. Ama onlar güvenliği değil, darbeyi planladılar. Halkın can güvenliğini değil, iktidarlarının bekasını düşündüler."

"VERDİKLERİ CEVAPLARLA KABAHATLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Polisi, hakimi, valiyi bir parti devletinin aparatına çevirdiler. Sonra da müsamereden fırlamış gibi verdikleri cevaplarla kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Gerçek apaçık ortada: Bu Bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana."

NELER YAŞANDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum ve il binası önündeki polis barikatları üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi.

Özel, "Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar" dedi.

Yerlikaya'ya seslenen Özel, "Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Günü gelecek utandıracağım seni" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise isim vermeden Özel'e göndermede bulunarak, "Kifayetsiz muhteris" dedi ve şunları yazdı:

"Mevlana der ki: 'Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?' Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…"