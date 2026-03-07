CHP'li Emir'den 'TRT'den canlı yayın' çağrısı! Pazartesiyi işaret etti: 'Vaktimiz hala var'

Saray'ın hedefindeki İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması pazartesi günü Silivri’de başlayacak.

İlk duruşma öncesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den iktidara "canlı yayın" çağrısı geldi.

Emir, iktidara seslenerek, "Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT’den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin" dedi.

"MECLİS'TE YASAL DÜZENLEME YAPMA VAKTİMİZ HALA VAR"

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"AKP iktidarına açık çağrımdır: Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT’den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Kendi iddianamenize, bakanlık koltuğuna oturttuğunuz savcınıza ve yapboza çevirdiğiniz mahkeme heyetlerine gerçekten güveniyorsanız hodri meydan. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin. Kendine ve kurguladığı davaya güvenen milletten kaçmaz."