CHP’li Enginyurt’tan çarpıcı ‘kurultay’ paylaşımı: ‘Özgür Özel liderliğinde…’

CHP'de delegeler olağan kurultay düzenlenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparken, butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını açıkladı.
Sarı, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası kurultay takvimiyle ilgili konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Enginyurt şunları yazdı:
"Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek,2027 den önce Kurultay yok demektir.
Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur.
Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın.
HAYDİ TÜRKİYE.
Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR."
CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla gelen Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultay mücadelesinden sonuç çıkmaması halinde Özgür Özel ve ekibinin kuracağı öne sürülen yeni partinin adının "Yürüyüş" olacağı iddia edilmişti.
Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek,2027 den önce Kurultay yok demektir.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 23, 2026
Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur.
Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın.
HAYDİ TÜRKİYE.
Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR.