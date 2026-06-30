CHP'li Ensar Aytekin'den butlan yönetimine 'görevden alma' tepkisi: 'Genel merkezi işgal eden siyasi cunta...'

CHP MYK'nin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği milletvekillerinin arasında bulunan Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, mutlak butlan kararıyla partinin yönetimine atanan ekibin 26 il başkanı hakkında görevden alma kararı vermesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aytekin, şunları yazdı:

"Genel merkezi işgal eden siyasi cunta bugün de 26 il başkanını görevden aldığını ilan etti.

Bir kez daha söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi binadan ibaret değildir. Biz meşruiyeti koltuktan değil halktan alıyoruz.

Benzin istasyonunda mizansen yapanlar; sokakta yürümekten aciz olanlar, halka rağmen siyaset yapılamayacağını öyle ya da böyle öğrenecekler!"