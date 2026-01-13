CHP'li Erol acı gerçeği alışveriş yaparak gösterdi: '20 bin lira emekli maaşıyla...'

CHP'li Gürsel Erol, Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Kayabaş ve Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Vedat Gür ile kentteki bir markette alışveriş yaparak emeklilerin geçim sıkıntısına ve maaşların yetersizliğine ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li milletvekillerinin emekli maaşlarının yükseltilmesi için gerçekleştirdikleri Meclis'i terk etmeme eylemini hatırlatan Erol, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşam koşullarının ağırlığını göstermek için market alışverişi yaptıklarını söyledi. Erol, "Amacımız, kasada ödenen tutarın, bir haftalık gıda harcamasının emekli maaşının yüzde kaçına denk geldiğini somut olarak ortaya koymak. Bu alışverişte ev kirası yok, elektrik ve su faturaları yok, giyim giderleri yok, günlük harcamalar yok, çocukların okul masrafları ya da harçlıkları yok; küçük çocuğu olanlar için mama ve süt giderleri de yok. Burada yalnızca, bir ailenin bir hafta boyunca temel beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik gıda harcamaları yer alacak" diye konuştu.

Alışverişin ardından bir haftalık rutin ihtiyaçların 6 bin lirayı bulduğunu ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine et, ekmek, meyve ve sebze gibi temel gıda ürünleri eklendiğinde ise haftalık harcama ortalama 8 bin liraya çıkıyor. Bu tabloyu aylık olarak değerlendirdiğimizde, yalnızca temel gıda, temizlik, yiyecek ve içecek giderlerinin 32-33 bin liraya ulaştığı bir pahalılıkla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Üstelik bu rakamlara ev kirası, doğal gaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar; ulaşım giderleri ve diğer zorunlu harcamalar dahil değil. Tüm bunlar ortadayken, 20 bin lira emekli maaşıyla ya da asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığı ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu tabloyu Elazığ kamuoyunun vicdanına sunuyoruz."