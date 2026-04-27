CHP’li Erol’dan, Elazığ’daki sağlık arazilerinin satışına tepki: 'Şehrimiz adına büyük bir skandal'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Elazığ’da sağlık alanı olarak planlanan bazı arazilerin Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"GELECEĞE DÖNÜK TELAFİSİ ZOR BİR PLANLAMA HATASI"

Erol, şunları kaydetti:

"Elazığ’da sağlık alanı olarak planlanan; Çaydaçıra ve Rızaiye mahallelerinde bulunan eski devlet hastanesi ile yine Rızaiye Mahallesi’nde yer alan eski askeri hastane arazilerinin Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılması, şehrimiz adına büyük bir skandal ve geleceğe dönük telafisi zor bir planlama hatasıdır."

"ÖNEMLİ KAMU HİZMETLERİNİN SAĞLANDIĞI BU ARSALARIN SATIŞI HANGİ GEREKÇELERLE İZAH EDİLEBİLİR"

"En başta 100 yataklı hastane yapılacağı duyurulan, ancak depremde hasar gördüğü için İl Sağlık Müdürlüğü’ne hizmet binası olarak tahsis edilen askeri hastanenin bulunduğu arsa, yüzlerce yatan hastanın bulunduğu ve tüm bölgeye hizmet veren Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu arsa ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan eski devlet hastanesinin bulunduğu arsa hangi mantıkla satışa çıkarılabilir? Mülkiyetleri kamuya ait olan ve her birinin üzerinde önemli kamu hizmetlerinin sağlandığı bu arsaların satışı hangi gerekçelerle izah edilebilir?"

"İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA HAYAL KIRIKLIĞIDIR"

"Bu kararın ardından ilimiz iktidar milletvekilleri tarafından yapılan açıklama ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Açıklamanın her satırında, bu sürecin doğrudan muhatabı olması gereken iktidar milletvekillerinin konudan haberdar dahi olmadıkları açıkça görülmektedir. Daha önce iktidar partisi milletvekilleri, Elazığ’daki Sağlık Bakanlığı mülkiyetlerinin satışından elde edilecek gelirin eski SSK Hastanesi’nin ikinci basamak olarak yapılmasında bütçe olarak kullanılacağını defalarca ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı kararından anlaşıldığı üzere ise bu arsaların gelirlerinin Sağlık Bakanlığı’nın genel bütçesine aktarılacağı ve Türkiye genelinde inşası devam eden hastanelerde kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu tablo, bakanlıklar ve üst düzey bürokrasi tarafından şehrimizin geleceğini doğrudan etkileyecek kararlar alınırken, Elazığ’ı temsil eden iktidar milletvekillerinin etkisiz ve habersiz kaldığını net biçimde ortaya koymuştur."

"İKTİDAR TEMSİLCİLERİNİN TAMAMI HEM ŞAHSIMI HEM DE ELAZIĞ HALKINI AÇIKÇA YANILTMIŞTIR"

"Özellikle sağlık alanında yapılan yatırımları siyasi bir söylem hâline getirerek kendisine alan açan başta ilgili milletvekili olmak üzere, iktidar temsilcilerinin tamamı hem şahsımı hem de Elazığ halkını açıkça yanıltmıştır. Elazığlı hemşehrilerimiz, eski SSK Hastanesi’nin yeniden yapılması başta olmak üzere sağlık alanındaki sorunlara çözüm olacak yeni yatırımların müjdesini beklerken; bu alanların satışa çıkarılması, adeta şehrin geleceğinin göz göre göre elden çıkarılması anlamına gelmektedir.

Başta bu konu olmak üzere, şehrimizin kronikleşmiş ve yıllardır çözüm bekleyen tüm sorunlarının takipçisi olacağımı, muhalefet partisinden bir milletvekili olarak açık ve net bir şekilde ilan ediyorum."