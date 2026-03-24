CHP'li eski vekil, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'dan 'Ömer Günel' mesajı: 'En kısa zamanda aramızda olacağına eminim'

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Başkan Ömer Günel için kurulan ‘Adalet ve Dayanışma’ çadırında tutulan destek nöbeti 10’uncu gününe girdi. Bugüne kadar başta Aydın ve Kuşadalılar olmak üzere toplumun her kesiminin Başkan Ömer Günel için tek vücut olduğu Adalet ve Dayanışma çadırını son olarak CHP’nin eski İzmir Milletvekili, gazeteci ve yazar Mustafa Balbay ziyaret etti. Duygu Günel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Balbay, yüreğinin her zaman Kuşadası’nda Başkan Ömer Günel ile birlikte olduğunu söyledi.

“SANATÇILAR LÜTFEN SES VERİN”

Başkan Ömer Günel’in halkın belediye başkanı olduğunu belirten Mustafa Balbay, “Buraya geldiğimde, tüm Aydın ve Kuşadası’nın Ömer Günel ile nefes alıp, verdiğine tanık oldum. Aslında Kuşadası’nda her evden bir Ömer Günel tutuklandı. Bu dava, suçsuz olan Başkan Ömer Günel’in itibarını toplumda daha da yükseltti. Ömer Günel’i yakından tanıyan biriyim. Ömer Günel halkın adamı, halkın belediye başkanıydı. Bu nedenle en kısa zamanda aramızda olacak. Kuşadası’nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını gösterdi. Kuşadası’nı sanat ve kültür etkinliklerinin başkenti yaptı. Bu nedenle Kuşadası’ndaki etkinliklere katılan sanatçılara da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen yaşananlara karşı tepkinizi koyup, ses verin. Sizler topluma önderlik eden insanlarsınız. Sanatçı ve aydın olmanın önemi böyle olaylar karşısında tepkilerini dile getirmektir” diye konuştu.