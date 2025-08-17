CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen’den AKP’ye geçiş iddialarına yanıt

2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşulurken Özmen’den yanıt geldi. Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerin, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.

CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, AKP'ye katılacağı iddialarını reddetti. pic.twitter.com/SMM0rUXJ51 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 17, 2025