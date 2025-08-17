Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen’den AKP’ye geçiş iddialarına yanıt

17.08.2025 18:56:00
CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, AKP'ye katılacağı iddialarını reddetti.

2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşulurken Özmen’den yanıt geldi. Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerin, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Mithat Bülent Özmen #Eyüpsultan Belediyesi