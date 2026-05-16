CHP'li gençlerden ironik protesto: Eşi 'fakirlik belgesi' alan AKP'li Hüseyin Altınsoy için 'para topladılar'

Aksaray’da CHP’li gençler, eşi ‘fakirlik belgesi’ alan AKP’li Milletvekili Hüseyin Altınsoy’u ‘para toplama yardımı’yla protesto etti

CHP Aksaray Gençlik Kolları, ironik protestoyu X’ten “Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Milletvekilimize yardım!” notuyla paylaştı.

Karısına “Fakirlik Belgesi” alan milletvekilimiz için yardım kampanyamız devam etmektedir.



Mücadelemiz sadece 272.000 TL milletvekili maaşı aldığı halde fakirlik belgesine muhtaç olanlar için değil 28.000 TL asgari ücret alarak ev geçindirmeye çalışan vatandaşlarımız içindir. pic.twitter.com/dGJ7J6Ujyv — CHP Aksaray Gençlik Kolları (@CHPAksarayGenc) May 15, 2026

Videoda CHP’li bir genç kutuya para atıp “Hüseyin Bey seni ne kadar düşündüğümüzü görüyorsun” diyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Altınsoy’un eşine mahkeme harcı ödememesi için muhtarlıktan ‘fakirlik belgesi’ aldırdığını iddia etti.

Olayın davalı avukatınca fark edildiğini belirten Akdoğan, mahkemenin konuyu iletmesi üzerine Aksaray başsavcılığının hem belgeyi veren muhtara, hem de belgeyi alan AKP’li vekilin eşine soruşturma başlattığını söyledi.

EŞİNİN KIZ KARDEŞLERİNİN DURUMU KÖTÜYMÜŞ!

Altınsoy çokça konuşulan olayla ilgili dün akşam açıklama yaptı; fakirlik belgesi alındığını yalanlamadan şöyle yazdı:

“Kamuoyunda bahsi geçen dava eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır."

‘ADLİ YARDIMI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, TAMAMLANACAK’

"Müşterek dava olması hasebiyle dört kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı sekizinci ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı verilen süre içerisinde (2026 dokuzuncu ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir."

ÖZÜR DİLEDİ: ‘TARAFIMIN BİLGİSİ VE İLGİSİ YOK’

"Siyasi sebeple de olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum."

Daha sonra CHP’lileri konuyu ‘istismar etmek’le suçladı.

AKDOĞAN: BİLGİLERİ PAYLAŞIN, BAKALIM FAKİRLİK BELGESİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIYORLAR MI?

Akdoğan, Altınsoy’un bu açıklamasını “Eşi için usulsüz fakirlik belgesi alındığını kabul etti ve özür diledi” diye yorumladı.

CHP’li vekil ardından Altınsoy’a şu soruyu yöneltti:

“Eşiniz dahil, dört kız kardeş bu davayı açıyor. Hepsi mi yoksul? Biri milletvekili eşi. Diğer üçü de mi yoksul? Haydi, onlar yoksul diyelim. ‘Kardeşlerim yoksul, madem öyle bu harcı ödeyeyim’ demiyorsunuz da ‘Biz de bizim hanıma bir belge uyduralım’ diyorsunuz. Akıl alır iş mi?”