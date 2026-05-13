CHP’li Gezmiş meslektaşlarının talebini dile getirdi: Yeşil pasaport eczacının hakkıdır

CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle eczacı meslektaşlarının sorunlarını gündeme taşıdı. CHP’li Gezmiş, TBMM’de yapmış olduğu basın açıklamasında “Eczacıların pandemi ve depremde fedakârca çalıştıklarını, halk sağlığı için 7/24 hizmet verdiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiğiyle ilgili gelişmelerin sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle eczacıların uluslararası sağlık hizmeti alanında Türkiye’nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve iş birliklerini arttırmak amacıyla eczacıların, yeşil pasaport hakkıdır” dedi.

Türkiye’deki ilaç krizinin temelinde piyasa gerçeklerinden kopuk fiyatlandırma politikası yattığını belirten Gezmiş, ilaçta euro kurunun 29,11 TL olarak uygulandığını, ancak gerçek kurun 53 TL olduğunu söyledi. Gezmiş, “Bu fark nedeniyle yabancı firmalar ilaçlarını piyasadan çekiyor. Kanser ve organ nakli hastalarımız hayati ilaçlara ulaşamıyor. Yeni nesil tedavilere erişim oranımız yüzde 3’lere kadar düştü. Unutulmamalıdır ki bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır” diye konuştu.

E-Nabız sistemindeki “İlacım Nerede?” uygulamasını eleştiren Gezmiş, devletin görevinin yurttaşa eczane navigasyonu yapmak değil, ilacı raflara geri getirecek doğru politikaları hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Düşük emekli maaşı alan yurttaşların, ilacı bulsa dahi yüksek fiyat farkları altında ezildiğini dile getirdi.

‘YERLİ İLAÇ SANAYİSİ DESTEKLENMELİ’

Konuşmasında ilaç yokluğu büyüdükçe sahte ilaç tehdidinin de arttığına dikkat çeken Gezmiş, internetten satılan ürünlerin riskine işaret ederek ilacın tek güvenilir adresinin eczaneler olduğunu anımsattı. Eczanelerin ekonomik darboğaz ve kontrolsüz açılan fakülteler nedeniyle de baskı altında olduğunu belirten Gezmiş; çözüm için gerçekçi euro kuru politikalarının uygulanması, kârlılık baremlerinin güncellenmesi, yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve fakültelerin planlı hâle getirilmesi çağrısında bulundu. Eczacı Milletvekili Gezmiş, halk sağlığı için fedakârca çalışan tüm meslektaşlarının 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı.