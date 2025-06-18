CHP'li Gökan Zeybek 'Gülerek izliyoruz' dedi ve ekledi: 'İmamoğlu nefes aldığı için önümüzdeki günlerde soruşturma başlatılabilir'

Nüfusu 100 bin üstü CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılıyor.

Toplantı öncesi konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten iradeyi partimizin belediye başkanlarına milletimiz vermişti. Bugün de nüfusu 100 bin üzerinde olan 101 belediye başkanımızla birlikte burada deneyim paylaşma, mevzuat üzerinde değerlendirme, son dönemde yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmesi konularında alınması gereken önlemler, belli konu başlıkları üzerinde belediye başkanlarımızın da açık uçlu konuşmalar yapacağı bir çalıştay gerçekleştiriyoruz.

Biz daha önce büyükşehir belediye başkanlarımızla, SODEMBEK vasıtasıyla birlik başkanlarımızla, il belediye başkanlarımızla yaptığımız çalışmanın bir benzerini de bugün ilçe belediye başkanlığımızla gerçekleştiriyoruz. Bunlar devam edecek. CHP yerel yönetimlerde elde ettiği büyük başarının genel siyasete yansıması noktasında çok ciddi biçimde bir hazırlığımız var. Belediyelerimizin performansı, partimize ciddi biçimiyle katkı sağlamaktadır. Oylarımızı yukarıya doğru yürütmektedir. Ama tabii bundan rahatsız olan iktidarın da getirdiği her türlü engelleyici önlem karşısında da biz de aksiyon almak için bu tür toplantıları gerçekleştiriyoruz."

"BİZİ İÇERİ ATARAK, HAPSE YOLLAYARAK VAZGEÇİRMENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Zeybek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumuna ilişkin de şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu CHP'nin 15,5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayıdır. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'dır ve İstanbul'u üç seçimde kazanmış belediye ki son seçimde de bir milyonun üzerinde farkla seçimi kazandı, onun şahsında tutuklu bulunan belediye başkanlarımız, siyaset parti yöneticilerimiz, bürokratlarımız, aydınlar, gazeteciler, iş adamları tümüyle ilgili şunu söylemek istiyorum; dün orada bulunan belediye başkanlarımız, büyükşehir belediyemize giderek Sayın İmamoğlu'na bir destek açıklaması yaptılar. Ama şunu iktidarın bilmesi lazım. Bizim üye sayımız iki milyonu geçti. Bizi içeri atarak, hapse yollayarak, CHP'lilerin mücadelesinden vazgeçirmeniz mümkün değil. O nedenle bu gittikleri yol, yanlış bir yoldur, bundan vazgeçmelerini öneriyorum."

"GARABET İÇİNDELER"

Gökan Zeybek, İmamoğlu'nun duruşmada çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşanlara soruşturma başlatılmasına ilişkin de "İmamoğlu nefes aldığı için galiba önümüzdeki günlerde bir soruşturma da başlatılabilir. Garabet içindeler. Gülerek, üzülerek, izliyoruz. Bir siyasal iktidarın çöküşünü ve giderken de son döneminde ülkeye verdiği zararların tarihsel fotoğrafının çekildiği bir anı yaşıyoruz" diye konuştu.

"KİMLER BU PLANLARDAN YARARLANIYOR?"

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul bölgesi için yeni bir imar planı hazırlamasına ilişkin soru üzerine Gökhan Zeybek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Sayın İmamoğlu'nun çağrısı üzerine biz de bölgeye gittik. Orada açıklamalar yaptık. Orada inşaat faaliyeti başlamıştı. Ama imar planının olmadığı ortaya çıkınca faaliyetleri yavaşlattılar. Şantiye binalarını kurdular. Yani İstanbul'un yağmalanması, betonlaşması konusundaki adımlar devam ediyor. Şimdi onun bir ayağı olarak da 2,5 milyon metrekarelik beton arme inşaatı yapılabilmesiyle ilgili planı yaptılar.

Sazlıdere Barajı gibi İstanbul'un çok önemli bir su havzasının tam da kalbine tarım alanlarına rant projelerini hayata geçirecekler. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum; burada arazisi bulunan Sazlıdere bölgesinde, Sazlıbosna bölgesinde Kanal İstanbul çevresinde son 10 yıl içinde arazi sahibi olmuş olan iktidar yandaşlarının isimlerinin açıklanmasını istiyorum. Kimler bu planlardan yararlanıyor? Kimler buradan menfaat elde ederek köylünün ucuza tarlalarını satın alıp sonra imar planlarıyla birlikte bin kat, iki bin kat, beş bin kat zenginleşenler kim? Zaten AK Parti'yi anlamak istiyorsanız rantla kurulan ilişki üzerinden bu yol haritasını çizerseniz, incelerseniz, takip ederseniz bu siyasal partinin nasıl bir yağma planı üzerinden siyaseti dizayn ettiğini de görebilirsiniz."

"VAR OLAN VARLIKLARIMIZIN YOK EDİLECEĞİNİN ÖNÜ AÇILDI"

Zeybek, AKP'nin, enerjide yatırımcılara "süper izin" getiren teklif olarak bilinen kanun teklifinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Yine benzer bir yaklaşım özellikle termik santral sahiplerinin lobi faaliyetinin iktidar kanadında ciddi bir karşılık bulduğunu ve bunun sonucu olarak da maden arama adı altında zeytinliklerin, ormanların, kıymetli sit alanlarının önümüzdeki dönemde yeniden imar hareketleriyle açılacağı, madencilik faaliyetiyle buralardaki var olan varlıklarımızın yok edileceğinin önü açıldı. Bu iktidardan biz hiçbir şey beklemiyoruz. Bu iktidarın bu millete yapacağı en büyük iyilik sandığı milletin önüne getirmesi ve ilk seçimde pılını pırtısını toplayıp ülkenin yönetiminden uzaklaşmasıdır. Biz biliyorsunuz bugün Avcılar'da Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bir halk buluşması gerçekleştirecek. Milletimizle buluşacak. Hafta sonu biz Bayburt'ta bir araya gelmiştik. Artık Türkiye'nin bütün coğrafyaları iktidar değişikliğine hazırdır. Milletimiz hazırdır. Biz bir kez daha söylüyoruz; sandığı önümüze istiyoruz adayımızı yanımıza istiyoruz."