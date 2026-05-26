CHP'li Gökan Zeybek'ten Güzelbahçe Belediyesi operasyonuna tepki

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ve partilerine yönelik 'mutlak butlan' kararına karşı İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge yönelik alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Zeybek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Milletin seçimini, milletin kararını hakir gören bir iktidarla karşı karşıyayız.

''GÜÇLÜ HALK DESTEĞİ ZORLARINA GİTTİ''

Partimizi emek emek Türkiye’nin birinci partisi yapmamız ve gece gündüz çalıştığımız kazandığımız belediyelerimiz, belediye başkanlarımıza verilen güçlü halk desteği zorlarına gitmiştir.

Milletin kucakladığı, bağrına bastığı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in İzmir buluşması öncesinde, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Şimdi de İzmir’de yurttaşlarımızla bir araya gelmemiz engellenmek istenmektedir. Duyurusunu yaptığımız Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alınmakta, bariyerler kurulmaktadır.

''BİR KEZ DAHA ALTINI ÇİZİYORUZ''

Bir kez daha altını çiziyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmişleri olarak bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Bu işlerle uğraşanlar halkımızın vicdanında hiçbir koşulda yer bulamayacaktır.''