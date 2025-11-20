CHP'li Gökan Zeybek'ten sert tepki: 'CHP'nin oy oranı artınca partiyi bölmeye çalıştılar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Menteşe Belediyesi’nin Özel Güneş Gündüz Bakımevi, Kötekli Kent Lokantası ile Teknoloji ve Gençlik Merkezi’nin açılış törenlerine katıldı.

Törende konuşan Zeybek, açılışını yaptıkları tesislerin, CHP’nin demokratik yönetim iddiasını güçlendirdiğini belirtti. Zeybek, partisinin yerel yönetimlerde üstün başarı gösterdiğini ifade ederek, seçime girerken millete verilen sözlerin tümünü tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Son yerel seçimlerin ardından "Millet bize kızdı, bir tepki gösterdi. Bunlara oy verdi ama kısa süre sonra gerçekle yüzleşecekler" denildiğini aktaran Zeybek, nüfusu 100 binin üzerinde olan tüm belediyelere birinci yılın sonunda anket verdiklerini bildirdi.

Zeybek, şöyle devam etti:

"Ne görüldü o anketlerde? Muğla'da seçildiğinden 15 puan daha yukarıda bir büyükşehir belediye başkanı, seçildiğinin üzerinde olan ilçe belediye başkanları, tüm Türkiye'de bir seçim olsa yüzde 48 ile Türkiye'de 412 belediyeyi değil, 650 belediyeyi; nüfusun yüzde 65’ini değil yüzde 85’ini yönetme desteğini halktan almış olan CHP'yi gördüler. Dediler ki ‘Ne oluyor? Silkeleyin bu belediyeleri, silkeleyin’. CHP'nin belediyeleri ipte asılan çamaşır mı? Yatak çarşafı mı silkeliyorsunuz? Silkelemekten kastettikleri kazandığımız bütün belediyelerin geçmişten kaynaklanan vergi borçlarının, SGK borçlarının, bankalara, kredi kurumlarına olan borçlarının tahsilatının artırılması. 'Kaynakları kesin, İller Bankası'ndan hiçbir projesine onay vermeyin. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na önemli yatırımları almayın. Geçmişten, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmış olan yatırımların 30 yıl, 40 yıl vadeli geriye ödemelerini mümkünse 14 ay içinde, 16 ay içinde toplam bütçe gelirlerinin yüzde 5’ine kadar kesinti yaparak büyükşehir belediyelerinin, ilçe belediyelerinin borçlarının İller Bankası ve hazine paylarının yüzde 40’ına kadar keserek alınız’ dediler."

Zeybek, partisinin belediye başkanlarının zorlandığını ama çok hızlı biçimde bu dönemi atlattıklarını ifade ederek, "Sonrasında oylarımız artmaya devam etti. Belediyelerimizin performansı arttı. CHP'ye oy vermemiş seçmen ’Keşke ben de kendi beldemde, ilçemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere oy verseydim’ dediler" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN SEÇİLECEK CUMHURBAŞKANI'NA DARBE YAPTILAR”

Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim 2024'te gözaltına alınmasına atfen, "30 Ekim tarihiyle birlikte yargı yeriyle belediyelerimizi dizayn etmeye çalıştılar" dedi ve şöyle devam etti:

"Önce kent uzlaşısı adı altında bir iddia ortaya koydular. Birkaç belediye başkanımızı aldılar, yerine kayyum atadılar. Sonra ilçe belediyeleri, arkasından 19 Mart sivil darbesiyle birlikte CHP'nin ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına, ilk yapılacak olan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçilecek Cumhurbaşkanı'na darbe yaptılar. Dört gün gözaltına aldılar. Dördüncü günün akşamına kadar tek bir soru soru sormadan emniyetin mahzeninde uyuşturucudan yakalanmış olan malzemelerle birlikte karşı karşıya bir odada beklettiler. Zulüm ettiler. Şimdi de tuğla kalınlığında iddianame dedikleri 4 bin sayfa iddianameyle 2 bin 300 yıldan fazla bir hapis cezasıyla iddianameyi mahkemeye sundular.

“GELECEĞİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE NASIL İNŞA EDECEĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'da kaç tane kreş vardı? Sıfır. Kaç tane kent lokantası vardı? Sıfır. Kaç tane yurt vardı? Sıfır. Sadece İstanbul'da mı? Türkiye'de, belki Muğla için söyleyemeyiz ama Anadolu'nun geri kalmış, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan 100’den fazla belediyesine, deprem yaşamış olan kentlerimize milyarlarca liralık İstanbul'un kaynağını karşılık beklemeden harcamış belediye başkanımızı cezalandırdılar. Sonra CHP'nin oylarının yüzde 40’ın üzerine çıktığını görünce partiyi içeriden bölmeye çalıştılar. İddialarla, mahkemelerle, uydurma delillerle pek çok dava açıldı."

Zeybek, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nın gelecek hafta sonu yapılacağını anımsatarak, "Programını güncellemiş yeni bir kurultayla birlikte, geleceği milletimizle birlikte nasıl inşa edeceğimizi ortaya koyacağız" dedi.

Gökan Zeybek, işçi ve emekçilerin yoğun olduğu Bayır Mahallesi'nde gündüz bakım evinin açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'li belediyeler için 2029'a kadar bin kreş açma hedefi koyduğunu anlatan Zeybek, "Bugün gururla söylüyorum ki 800’lü rakamlara yaklaştık. Yani verdiğimiz sözün yüzde 80’ini daha seçime 3,5 yıl kala yakalamış olduk. Şimdi buradan ben de sizin huzurunuzda Sayın Genel Başkanımızın hedefini koyayım, CHP'li belediyeler 2028 yılında bin, 2034 yılında bin 500 gündüz bakım evi ve kreşi emekçilerin, kadınların, yoksulların, çocuklarının hizmetine açmış olacaklar” diye konuştu.