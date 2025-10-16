CHP’li Günaydın’dan Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçışıyla ilgili iki bakanlığa soru önergesi: 'Hangi kapıda, hangi belgeyle çıktı?'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban’ın hakkında yurt dışı yasağı kararları bulunmasına rağmen Türkiye’den ayrıldığı iddiaları üzerine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. Günaydın, "Ban’ın ülke dışına hangi hudut, liman veya hava sınır kapısından, hangi kimlik, pasaport veya seyir belgesi ibrazıyla çıktığı tespit edilmiştir? Hudut kamera ve giriş-çıkış kayıtları neyi göstermektedir?" dedi.

Borsa manipülasyonu, suç örgütü kurma, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde yayma ve kara para aklama suçlamalarıyla dört ayrı davada yargılanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın Türkiye’den kaçtığı ileri sürüldü. 2015-2023 yılları arasında AK Parti milletvekilliği yapan Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi olan Ban hakkında, daha önce üç farklı yurtdışına çıkış yasağı kararı bulunuyordu. Ünsal Ban'ın ülkeden kaçmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Günaydın, önergesinde Ünsal Ban hakkında “piyasa dolandırıcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kişisel verileri hukuka aykırı paylaşma, tehdit ve şantaj” suçlamalarıyla en az dört ayrı dava bulunduğunu, bu dosyaların üçünde yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını belirtti.

Günaydın, 14 Ekim 2025’te Ban’ın Türkiye’den yasağa rağmen ayrıldığı ve 15 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisini hatırlatarak, olayın “yargı kararlarının uygulanması, sınır güvenliği ve bilişim entegrasyonlarının etkinliği açısından ciddi bir idari denetim konusu” olduğunu kaydetti.

Günaydın, Ban’ın Yunanistan pasaportu ve gayrimenkul alımı yoluyla Golden Visa aldığı iddiasının, ayrıca “sahte gemi adamı belgesiyle ülke dışına çıkış yaptığı” iddiasının kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını ifade etti.

“HANGİ KAPIDAN, HANGİ BELGEYLE ÇIKTI?”

Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Ünsal Ban hakkında tesis edilen yurt dışı çıkış yasağı kararları hangi mahkemelerce, hangi tarih ve numaralı dosyalar üzerinden alınıp İçişleri Bakanlığı sistemlerine hangi tarihlerde işlenmiştir? Ban’ın ülke dışına hangi hudut, liman veya hava sınır kapısından, hangi kimlik, pasaport veya seyir belgesi ibrazıyla çıktığı tespit edilmiştir? Hudut kamera ve giriş-çıkış kayıtları neyi göstermektedir? Basına yansıyan ‘sahte gemi adamı belgesi’ iddiası doğru mudur? Doğruysa belgeyi düzenleyen kişi ve kurumlar kimlerdir, onay ve doğrulama süreçleri nasıl işlemiştir, kamu görevlileri hakkında idari veya cezai işlem başlatılmış mıdır? Hakkında çoklu yurt dışı yasağı bulunan şahısların ANONS/ARAMA/ALARM kayıtları GİGM-Interpol-Emniyet entegrasyonunda gerçek zamanlı takip edilmekte midir? Bu vakada hangi uyarılar düşmüş, kimler tarafından hangi saatlerde görülmüştür? İçişleri Bakanlığı bu olay özelinde Interpol kırmızı bülten ve iadeye ilişkin hangi işlemleri başlatmıştır, tarih ve yazışma referansları nedir? Hudut kapılarında yüksek riskli şahıslar için uygulanan ikinci hat kontrolü ve barkod/QR-MRZ doğrulama süreçleri nelerdir, bu olayda hangi prosedürler işletilmiştir? Benzer ihlallerin önlenmesi için teknik, bilişim entegrasyonu, personel eğitimi ve risk analitiği bakımından planlanan acil tedbirler nelerdir?”

"BU KARARLAR HANGİ TARİHLERDE GİGM VE EMNİYET’E BİLDİRİLMİŞTİR?"

Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da şu soruları yöneltti:

"Ünsal Ban hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararları hangi mahkemeler tarafından, hangi tarih ve esas numaralarıyla verilmiştir? Bu kararlar hangi tarihlerde GİGM ve Emniyet’e bildirilmiştir? 2022-2025 arasında Ban dosyalarında verilen tutuklama, tahliye ve adli kontrol kararlarının gerekçeleri nelerdir? Etkin pişmanlık kapsamındaki tahliye kararında CMK 221. madde nasıl uygulanmıştır? 15 Ekim 2025 tarihli yakalama kararı hangi mahkeme tarafından verilmiştir? UYAP kayıtlarında bu karara ilişkin esas-karar numarası nedir? Yakalama emrinin infazı için hangi yazışmalar yapılmıştır? Kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı-Interpol Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki iade süreci hangi aşamadadır? Adli yardımlaşma kapsamında hangi ülkelere yazı yazılmıştır? Çoklu yurt dışı yasağı bulunan kişiler yönünden kararların tekilleştirilmesi, alarm ve eşik uyarılarının UYAP-GİGM-Interpol entegrasyonunda nasıl işlediği belirlenmiş midir? 2022’de başlayan 'kişisel veriler', 'tehdit-şantaj' dosyaları ile 2023’teki 'aklama' ve 2025’teki 'piyasa dolandırıcılığı' dosyalarının birleştirilmesi veya koordinasyonu yapılmış mıdır? Benzer vakaların önlenmesi için mevzuat ve idari yönerge düzeyinde planlanan güncellemeler nelerdir?"