CHP'li Gürer'den iktidara 'acil önlem paketi' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgesel çatışmaların Türkiye ekonomisini ve vatandaşları doğrudan etkilediğini belirterek, iktidara "acil önlem" çağrısında bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürer, dünyadaki gelişmelerin Türkiye’ye doğrudan yansıdığına işaret ederek, "Savaşın ülkemize doğrudan yansıması gibi dünyadaki gelişmelerden de direkt etkilenmesinden dolayı iktidarın acil önlem paketini zaman geçirmeden oluşturulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Türkiye’de yüksek enflasyonun ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Gürer, savaş öncesinde de temel gıda ürünlerinde yıllık yüzde 50’yi aşan artışlar yaşandığını, bunun da vatandaşın yaşamını zorlaştırdığını söyledi. Gürer, ulaşım, enerji, giyim ve eğitim giderlerinin de arttığını dile getirerek, "Çalışarak yoksullaşan önemli bir kesim için yaşam daha da zorlaştı" diye konuştu.

Gürer, "Yıl başında emekli ve asgari ücret diye verilen artış 2 ayda bir önceki yılın alım gücüne göre eridi ve geride kaldı. Tüm çalışanların gelir gider dengesi önemli ölçüde bozuldu. Zorunlu temel gıda ürünlerinde 2025 yılı Mart ayında 5 bin 733 lira olan aylık harcama 2026 yılında aynı ürünler alındığında 8 bin 720 lirayı buldu. Mercimek yüzde 165, kahve yüzde 111, domates salçası yüzde 100, bulgur yüzde 102, un yüzde 100, bitkisel yağlar yüzde 100, turunçgiller yüzde 75 artış gösterdi. Savaş süreci bu artışların daha da hızlanmasına yol açtı" değerlendirmesini yaptı.

"SAVAŞIN ETKİSİYLE OLUŞAN FİYATLARDAKİ ARTIŞLAR ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞUNUN DERİNLEŞMESİNİ DE BERABERİNDE GETİRDİ"

Nakliye maliyetlerine ilişkin de konuşan Gürer, "Nakliyeye gelen her akaryakıt zammının etkisi gerçekleşti. Üretici gübre alamaz noktaya gelirken raftaki fiyat da vatandaşı ürün alamaz noktaya taşıdı. Fakir fukara karnını doyurmakta zorlanır hale geldi" dedi.

Gürer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Et ve süt ürünlerinin fiyatları rafta katlanırken besicilik yapan da çiftçilik yapan da ürettiği üründen para kazanamadı. Geçtiğimiz yıl çoğu ürün tarlada kaldı. Stoklanan, tüccarın elindeki ürünlerdeki fiyat artışı da durmadan devam ediyor. Üretenin de besicinin de kazanmadığı, aracıların ve ithalatçıların kazandığı sistemde sabit ve dar gelirli ezilmeye devam ediyor. Simit, peynir ile karın doyurmak dahi lüks hale geldi. Sofralara tabak ve ürün eksiltilerek oturuluyor. Öğünler kimi evde iki öğüne düştü.

2025 yılında bir asgari ücretli, 1 kilo mercimek almak için bir saat çalışması gerekirken 2026 yılının mart ayında 1 saat 45 dakika çalışması gerekiyor. Daha çok çalışarak 1 kilo ürüne erişir noktaya geldi. Emekli maaş ve asgari ücret düşük gösterilen enflasyonla yıl başında kısmi bir fiyat artışı, ücret artışı gerçekleştirilmişti, o da eridi. Savaşın etkisiyle oluşan fiyatlardaki artışlar çalışanların yoksulluğunun derinleşmesini de beraberinde getirdi. Barınma, giyinme, eğitim, ulaşım, gıda artışları her kesimi ciddi ölçüde sorunlu kıldı. Geliri sabit olanların bu bağlamda sıkıntıları daha da arttı.

Bu durumda iktidarın yurttaşların sorunlarına acil çözüm üretmesi ve ekonomik sorunlardan etkilenenlerin yanında uygulamalar gerçekleştirmesi şarttır. Tüm ücretler bu bağlamda ele alınmalıdır. Şu ana kadar iktidarın yaptığı bu konudaki önlem, ithalatı vergisini düşürmek, ihracatı sınırlamak olarak gerçekleşti. Açlık sınırı altında ücret kalmamalıdır. Tüm çalışanların geliri artırılırken çiftçi, esnaf, sanayiciye yönelik paketler oluşturulmalıdır. İktidar önlem olarak ithal ürünlerin ülkeye girişindeki vergiyi düşürdü. Ama bu ürünlerin rafa çıkışındaki fiyatın yerli ürünlerle denk noktaya ermesine yol açan fiyat artışları için bir düzenleme şu ana kadar sağlamadı.

"TÜM ÇALIŞAN MAAŞLARINDA SEYYANEN ARTIŞ SAĞLANMALI"

Bir önlem paketi iktidara öneriyorum. Bu bağlamda asgari ücret ve emekli maaşları temmuz ayına kadar güncellenmeli ve tüm çalışan maaşlarında seyyanen artış sağlanmalıdır. Temmuz ayında yeniden ücretlerde artışa gidilmeli, emeklilerden ilaç katkı payı kaldırılmalıdır. Kurban Bayramı ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

Akaryakıtta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Köprü ve yol geçiş ücretleri en az bir yıl süreyle alınmamalıdır. Bankalara olan kredi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmelidir. İcralar bir yıl süreyle durdurulmalı, ek kredi desteği verilmelidir. İşten çıkarmalar kesinlikle durdurulmalı, şirketlere bu bağlamda ek destek sağlanmalıdır. Kayıt dışıyla mücadele artırılmalıdır. İthalat ve ihracat ile ilgili yapılan düzenlemelere ek ithal ürün fiyatları ile üreticiden çıkan ürün fiyatları için belirli bir kar marjı ile raf fiyatı kontrol altına alınmalıdır. Aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek için üretim maliyeti makul karla üreticiden çıkan ürünün rafa gelişe kadarki oluşan fiyat artışını dengeleyecek ve fiyatların önüne geçecek bir düzenleme hızla sağlanmalıdır. İsraf önleyecek ve tasarrufu artıracak önlemler uygulanmaya konmalıdır. Toplu ulaşımdan yararlanıp birden çok kamu kuruluş araç kullanımı sınırlandırılmalıdır.

"GEÇEN YIL ÜRETİCİDEN DÜŞÜK FİYATLA ALINAN ÜRÜNLER SAVAŞ BAHANESİ İLE 4 HAFTA İÇİNDE AŞIRI DERECEDE ARTARAK PİYASAYA VERİLDİ"

Stok ürünlerin piyasaya fahiş fiyatlarla verilmesi yerine, belli bir kar oranında satış düzenlemesine gidilmelidir. O ürünlerin fiyatları depodaki artış düşünülen fiyatın üzerinde bir fiyatTa fiyatlandı. Bunun üreticiye ve besiciye de faydası yok. Ama rafa çıktığında vatandaş bir yerde savaş bahanesiyle fahiş fiyatlarla ürünlerle karşı karşıya kalmasına yol açıldı. Makul bir karla satışını sağlamak başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere bu işte yetkili olan bakanlıkların sorumluluk ve göreviydi. Bu sağlanmadı ve geçen yıl üreticiden düşük fiyatla alınan ürünler savaş bahanesi ile 4 hafta içinde fiyatları aşırı derecede artarak piyasaya verildi. Üretici ve besici girdi maliyetlerini düşürecek önlemler de bu arada alınmalıdır. Gübre ve yemde mutlaka yüzde 50'lik sübvanse sağlanmalıdır."