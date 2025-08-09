CHP'li Gürer: 'Yaşlı nüfus ölümden değil, aç kalmaktan korkuyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de köy ve kasabaları ziyarete devam ediyor. TBMM’nin tatile girmesi ile 47 köy ve kasabayı ziyaret eden Gürer, ekonomik kriz ile oluşan yoksullaşmanın her kesimde görüldüğünü ve tarım kesiminin sorunlarının yanı sıra emeklinin geçim sıkıntısının başlıca konu olarak köylerde dile getirildiğini belirtirken, emeklilerin maaşları ile geçinemediklerini ve çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ederek en düşük emekli maaşının 30 bin TL çıkarılmasını ve bu yönde Meclis açılınca çalışma yapılması isteğinin dile getirildiğini belirtti.

CHP'li Gürer, yaz nedeniyle köy ve kasabalarda nüfusun önemli ölçüde artmasıyla, başta içme suyu sorunu olmak üzere farklı taleplerin de ortaya çıktığını belirterek, “Her yıl çoğu emekli bahçe sahibi, şehirden köye yaz boyunca gelip bahçede ürün hasadı sağlar. Yıl boyu dönüş yaptığı yerde emekli maaşı ile sağladığı ürün geliri geçimine destek olurdu. Bu yıl zirai don ve şiddetli yaşanan kuraklık emekli için de büyük yıkım oldu. Dalda ürün olmayınca, emekli maaşı dışı gelir yok. Emekli maaşına destek olsun diye bahçeye bakan emekli, bu kere emekli maaşını bahçeye harcama durumunda kalmasıyla ciddi ölçüde bunalmış bulunuyor. Köyde kira yok, sebze genelde bahçede sınırlı alanda ekim ile sağlamaya çalışılıyor. Bu süreç, bu yıl oluşan olumsuz şartlarla köye gelen emekliler için zor bir sürece dönüşmüş durumda” dedi.

“YAŞLILIKTAN DEĞİL, AÇ KALMAKTAN KORKAR HALE GELDİK”

Emekli maaşının kuşa dönmesinin, 2008 yılında emekli maaş hesaplama katsayısının yüzde 70’lerden yüzde 30’lara çekilmesi ile oluştuğunu, “Emekli olunca etkisini fark ettik” diyen emekliler olduğunu ifade eden Gürer, ”Yaşlılıktan değil, aç kalmaktan korkar hale geldik diyen emekliler var. 'Kendimiz oy verdik, bedelini çekiyoruz' diyen emeklilerimiz var. 'Öz vatanımızda Suriyeliler kadar değerimiz yok. Onlardan alınmayan ilaç katkı payı bizden alınıyor' diyen emeklilerimiz var. 'Yıllarca çalışıp emeklilikte rahat edecek derken, nasıl yaşıyacağız derdine düştük' diyen emeklilerimiz var. 'Emekliler hiç bu kadar siyasi iktidarın görmezden geldiği bir dönem yaşamadı' diyen emeklilerimiz var. Gel, derdini anlat, kamuoyuna duyurayım deyince, bu kere emekli kamera önünde sessiz kalıyor. Neden diyorum. 'Ben korkmuyorum da, oğlan, kız, damat memur; başına bir iş gelir, ekmeğinden ederler. Sen konuş vekilim. İyi konuşuyorsun. Halimizi sen anlatıyorsun. Duymak isteseler duyarlar. Halimizi bilmemeleri mümkün mü' diye emekliler dert yanıyorlar" dedi.

"ÇOK EMEKLİ PSİKOLOJİK TEDAVİ ALIYOR"

Gürer’e dert yanan emekliler, “Bunalımdayız. Psikolojimiz bozuk. Çok emekli psikolojik tedavi alıyor. Haksızlık yapılıyor ama çaresiziz. Beş yılda bir seçimde oy vermekten başka ne yapsak bakan yok. Oy zamanı bir parmak bal veriyorlar, ‘İyileşecek, düzelecek’... Bu başlangıç masalı ile oyu alıp, yine zulüm başlıyor. Kaderimize isyan etsek ne olacak? Aç kaldığımızı bilmez olurlar mı? Biliyorlar. Seçime kadar sesimizi duyan bir iktidar yok. Enflasyon düşse ne olur, düşmese ne olur. ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diye bizim gelirimizi yerlere sürüklediler. Bizi gözden çıkarmışlar. Biz de ‘İlk seçimde gereğini yapacağız’ diyoruz. Bu kere kandıramayacaklar diye konuşuyorlar” dedi.