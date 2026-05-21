CHP'li il başkanından, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sert tepki: 'Arınması gereken, kişisel hesapları ortak mücadelenin önüne koyan anlayış'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasına ilişkin, "İktidarın yargı eliyle partimizi, belediye başkanlarımızı ve halkın sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesini hedef aldığı bir dönemde CHP’ye ‘arınma’ çağrısı yapmak, yanlış yerde durmaktır. CHP’yi imalarla kamuoyu önünde tartışmalı hale getiren her söz, Saray’ın operasyon siyasetine alan açar" değerlendirmesinde bulundu.

Şenyürek, yaptığı yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun sözlerini “zamanlaması, dili ve yarattığı siyasi sonuçlar bakımından yanlış, sorumsuz ve kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

CHP'nin kişisel kırgınlıkların, geçmiş hesapların ya da koltuk tartışmalarının gölgesinde yürüyen bir parti olmadığını belirten Şenyürek, partisinin “Cumhuriyet’in kurucu iradesi ve Türkiye’nin iktidar umudu olduğunu” ifade etti.

Şenyürek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son videolu mesajında kullandığı ifadeleri zamanlaması, dili ve yarattığı siyasi sonuçlar bakımından son derece yanlış, sorumsuz ve kabul edilemez buluyorum. İktidarın yargı eliyle partimizi, belediye başkanlarımızı ve halkın sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesini hedef aldığı bir dönemde CHP’ye ‘arınma’ çağrısı yapmak, yanlış yerde durmaktır. CHP’yi imalarla kamuoyu önünde tartışmalı hale getiren her söz, Saray’ın operasyon siyasetine alan açar.”

“ARINMASI GEREKEN CHP DEĞİL, İKTİDAR DÜZENİDİR”

Şenyürek, asıl arınması gerekenin CHP değil, hukuku siyasetin sopasına dönüştüren iktidar düzeni olduğunu vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Arınması gereken; sandıkta yenemediği muhalefeti yargı yoluyla dizayn etmeye çalışan anlayıştır. Arınması gereken; halkın iradesine ve Türkiye’nin değişim umuduna saldıran bu çürümüş düzendir. Elbette arınması gereken; kişisel hesapları ortak mücadelemizin önüne koyan, iktidarın kurduğu siyasi zemine malzeme taşıyan anlayıştır.

Bu açıklamaya sahip çıkanlar da siyasi sorumluluklarının farkında olmalıdır. CHP içinde yeni saflaşmalar yaratmanın, seçilmiş yönetime karşı tartışma zemini açmanın, iktidarın ekmeğine yağ sürecek sözlerin arkasına dizilmenin kimseye faydası yoktur. Bu tutum, partimizin iktidar yürüyüşünün karşısında konumlanmaktır.

Bugün bize düşen sorumluluk; kişisel hesapların ve eski kırgınlıkların değil, CHP’nin kurumsal iradesinin yanında durmak; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde verilen mücadeleye açık, net ve kararlı biçimde sahip çıkmaktır. Bizim tarafımız nettir. Biz, CHP’nin kurumsal iradesinin yanındayız. Biz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Biz, sandık iradesinin, hukuk devletinin ve Cumhuriyet’in yanındayız.”