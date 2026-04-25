CHP'li Işık'tan tutuklu Erkol'a doğum günü mesajı: 'Amaçları; senin üzerinden bize operasyon çekmek'

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan İl Başkanı Dr. Ümit Erkol’a duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Işık’ın paylaşımı şöyle:

“Biliyorsun, hukukumuz eskidir; Kâlû Belâ'dan, Elest Bezminden gelecek kadar eski... Nazım şöyle anlatır o günleri: ‘Bize hâlâ konduğumuz mirası hatırlatır Bedreddini Simavînin boynuna inen satır. Engürülü esnaf Ahilerle beraberdik. Biliriz hangi pir aşkına biz sultan ordularına kıllı göğüslerimizi gerdik…" ‘Sultan orduları’, seni alıp, dört duvar arasına koydular. Tecrübelisin, sen; bilirsin ki asıl amaçları, senin üzerinden, bize operasyon çekmektir.

BİRLİKTE AŞACAĞIZ BU GÜNLERİ

Biliyorum; sen verilecek hesabını verirsin. Emin ol, tarihin bu anına tanıklık eden bizler de, içindeki kötülükleri dışa vurmak için bugünleri bekleyenleri yazarız insanlığın kara kaplı defterine...Ve elbette hep beraber aşarız bu günleri. Şu an, ruh halimiz şairin dediği gibidir: Öfkeden ağlanasıya sersem, gaddarcasına bedbahtız.’

Sen bilirsin bizi, asla umutsuz olmayız biz. İdam sehpalarını tekmeleyen, adından gayrısını bilmeyen, suların çürümüşlüğüne tanıklık eden bir geleneği temsil ediyoruz biz. Hukukun siyasetin üzerinde silah gibi kullanıldığı günlerden geçtiğimizin farkındayım. Günü gelecek ve sen gene aramızda olacaksın.

O güne dek daha çok mücadele edeceğiz ve geleceği birlikte inşa etmiş olmanın mutluluğuyla daha çok güleceğiz Bektaşi fıkralarına.

Nice yaşlara gençlik günlerimin emaneti.”