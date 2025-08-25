CHP'li isim, Özlem Çerçioğlu'na 'kumpasları anlattığı kitabını' hatırlattı: 'Cumhurbaşkanı'nın himayelerine girince sayfalar buharlaştı mı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, geçen yıl verdiği röportajda AKP iktidarının CHP'li belediyelere baskıları hakkında yazdığı kitabı bitirmek üzere olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na seslendi.

Çerçioğlu'nun 24 Mart 2024 tarihindeki röportajını alıntılayan Bülbül, Çerçioğlu'na, "Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı’nın ‘himayelerine’ girince buharlaştı mı?" sorusunu yöneltti.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Özlem Çerçioğlu 24 Mart 2024’te “Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler.” açıklamasında bulunmuştu.

'YAZDIĞINIZ SAYFALAR BUHARLAŞTI MI?'

Gel gelelim kendisi 14 Ağustos’ta AKP’ye geçti. Şimdi soruyoruz: O kumpasların kitabı ne oldu? Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı’nın “himayelerine” girince buharlaştı mı? Dün “bize kumpas kuruyorlar” diye feryat ederken bugün o kumpasların adresi olan partiye koşarak sığınmanıza hangi çıkarlarınız sebep oldu? Yazıklar olsun!”

"NE KADAR VİCDANSIZCA VE AHLAKSIZCA OLDUĞUNU GÖRECEKLER"

Bülbül'ün alıntıladğı 24 Mart 2024 tarihli röportajda Çerçioğlu, şunları söylüyor:

"Bir kitap yazıyorum. Kitabı bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, kamu kuruluşlarındaki üst düzey görevlilere nasıl baskı yapıldığını kitabımda yazıyorum. Aydın halkı bunu okuduğu o zaman o kumpasların ne kadar vicdansızca ve ahlaksızca kurulduğunu görecekler."