CHP'li isimden, Boeing alımına sert tepki: 'Halkımızın alın terini Trump'a haraç olarak peşkeş çekemezsiniz'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden sonra, THY'nin Boeing’den 75’i opsiyonel toplamda 225 uçak alımına yönelik anlaşmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Öztürkmen Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD'nin Boeing şirketinden 75’i opsiyonel toplamda 225 uçak alımına yönelik anlaşmasına ilişkin, "Meşruiyetini ABD’den alanlar, ulusal onurumuzu ve çıkarlarımızı Beyaz Saray merdivenlerinde paspas ediyorlar. Halkımızın alın terini Trump’a haraç olarak peşkeş çekemezsiniz. THY’nin 225 Boeing uçak siparişi derhal iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İktidar medyasının 'dünya lideri' diye pazarladığı Erdoğan'ın Trump'a Boeing alımı adı altında dev bir haraç ödediğini" ifade eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın Trump'a verdiği diğer sözler ise şimdilik bir sır olarak milletten saklanıyor. Beyaz Saray'da başka pazarlıklar yapıldığını, Trump'ın Erdoğan ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Gazetecilerin, 'Erdoğan ile F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?' sorusuna yanıt veren Trump, 'Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor' demişti.

İktidar basını Türkiye'nin 225 Boeing siparişini, THY'nin filosunu büyütmek için atılan gerekli bir adım gibi sunmaya çalışıyor. Ancak tek seferde 225 Boeing siparişi THY'nin hedefleri içinde değil ve planlanan ihtiyacın çok üstünde. THY'nin bir numarası olan Genel Müdür Bilal Ekşi, bizzat 7 Mart 2025'te, yani yaklaşık 6 ay önce yaptığı açıklamada, THY filosunu 500'e çıkardıklarını ilan ederek, 2028'de uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 813 uçağa sahip olmayı hedeflediklerini ilan etti. Görüldüğü üzere bu yıl THY'nin 225 uçaklık bir sipariş planı yoktu. THY Genel Müdürü Ekşi'nin de ilan ettiği gibi THY'nin en yakın hedefi 2028 yılına kadar 131 yeni uçak alarak filoyu 500'den 631'e çıkarmaktı.

Erdoğan, Beyaz Saray'da 225 Boeing haracı verince THY de apar topar planları güncellemek zorunda kaldı. Daha doğrusu yeni bir plan uyduruldu. THY, yeni uçak siparişiyle ilgili yaptığı açıklamada, uçakların 2029-2034 arasında teslim edilmesiyle 2035’e kadar filonun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Bilal Ekşi’nin 6 ay önce açıkladığı plan bir anda buhar oldu, Trump’ın Boeing planı devreye girdi. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü’nün, İsrail’in hukuksuz işgaline, soykırımına katkı sağladığını tespit ettiği 15 şirket arasında, çokuluslu ABD şirketleri Boeing de bulunuyor. Gazze katliamında Boeing bombaları ve güdüm kitleri kullanıldığı da belgelendi. Erdoğan ise Boeing’e milyar dolarlar akıtıyor."

"MEŞRUİYETİNİ ABD’DEN ALANLAR, ULUSAL ONURUMUZU VE ÇIKARLARIMIZI BEYAZ SARAY MERDİVENLERİNDE PAS PAS EDİYORLAR"

"Peki Erdoğan ABD’de Trump’a bu haraçları verirken biz ne aldık? Koca bir sıfır... ABD’den istediğimiz motorları gelmediği için yerli uçak KAAN projesinin durmuş olduğunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan öğrendik. HÜRJET’in F-404 model motor tedariği konusunda ABD’nin güvence vermediğini öğrendik. ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı CAATSA yaptırımlarının devam edeceğini öğrendik.

Türkiye'de yerli ve milli pozları kesenler, Beyaz Saray'da hizaya geçiyorlar. Amerikalı Büyükelçilerin, bakanların hakaretlerine ve aşağılamalara karşı tek kelime edemiyorlar. 'Meşruiyetini' ABD’den alanlar, ulusal onurumuzu ve çıkarlarımızı Beyaz Saray merdivenlerinde paspas ediyorlar. Türk milletinden gizli Trump’a verdiğiniz sözleri, yaptığınız anlaşmaları açıklayın. Halkımızın alın terini Trump’a haraç olarak peşkeş çekemezsiniz. THY’nin 225 Boeing uçak siparişi derhal iptal edilmelidir."