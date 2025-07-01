CHP'li isimden 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bakan Memişoğlu bu durumun sorumlusudur!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, aralarında doktorların da olduğu 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı "Yenidoğan Çetesi Davası"nın 28. duruşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu işaret eden Şahbaz, "Bu davanın sanıkları sadece çete mensupları değildir, bu yolla para kazanan özel hastane sahipleridir, göz yuman, etkin denetlemeyen, tüm şikayetlere ve ihbarlara rağmen faaliyetlere göz yuman kamu görevlileridir, dönemin İl Sağlık Müdürü şimdinin Sağlık Bakanıdır" dedi.

"BİR İBRET VESİKASI"

Aksaz Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yenidoğan çete davasının 5. duruşması 30 Haziran Pazartesi günü İstanbul Bakırköy Adliyesinde görülmeye başladı. Bu dava AKP’nin 'Sağlıkta Dönüşüm' denilerek yıllardır uygulanan piyasacı politikalarının sonucu, kamu bütçesini yağmalama amaçlı denetimsizlik düzeninin insan hayatını nasıl hiçe saydığını ortaya koyan bir ibret vesikasıdır.

Ondokuz özel hastanede yuvalanan çete tarafından yenidoğan servislerine gereksiz sevklerle SGK üzerinden haksız kazanç sağlamak amacıyla yoğun bakımda tutulan, uygunsuz müdahaleler yapılan yenidoğan bebekler hayatını kaybetmiştir. Bu dava, bebeklerin yaşam hakkını bile hiçe sayan ticarileşmiş sağlık sisteminde, paranın tıbbın önüne geçtiği, yaşamın değil, kârın merkezde olduğu sağlık düzenindeki çürümenin sonucudur."





"SİSTEMATİK BİR ÇÜRÜME"

"İddianamede SGK kaynaklarının istismarı, hasta yönlendirme baskısı, doluluk kriterlerinin istismar edilmesi, hemşirelerin doktor gibi müdahale yapması gibi çok sayıda tıbba ve etik dışı uygulama yer alıyor. Bu durum yalnızca birkaç bireyin suistimali değil; kamusal kaynakların, halkın vergilerinin yağmalandığı, en masum bebekleri hedef alan, toplumsal vicdanın hiçe sayıldığı sistematik bir çürümedir.

Maalesef daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi, bu çürümenin, çete faaliyetlerine göz yuman devlet görevlilerinin birisi bile bu davada yargılanmıyor. Yıllarca çete faaliyetlerini görmezden gelen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü şimdinin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu durumun sorumlusudur."

BAKAN MEMİŞOĞLU'NU İŞARET ETTİ

"Bugün çocuklarının neden öldüğünü bilmeyen anneler, adliye önünde hala 'Neden?' diye soruyor. Otopsi bile yapılmadan toprağa verilen bebekler için adaletin yolu ancak tam şeffaflıkla açılabilir. Sorumluların tümünün yargılanması ile çözülebilir. Bu davanın sanıkları sadece çete mensupları değildir, bu yolla para kazanan özel hastane sahipleridir, göz yuman, etkin denetlemeyen, tüm şikayetlere ve ihbarlara rağmen faaliyetlere göz yuman kamu görevlileridir, dönemin İl Sağlık Müdürü şimdinin Sağlık Bakanıdır. Bu haliyle sorumlular yargıdan kaçırılmaktadır. Bu kayıpların sorumlusu Sağlık Bakanı bir an önce istifa etmelidir."