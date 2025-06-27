CHP’li Kadim Durmaz, esnafın prim gün sayısının indirileceği vaadinin neden yerine getirilmediğini sordu

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'nan verdiği soru önergesinde, esnafın sorunlarına dikkati çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında ''Bağ-Kur prim gün sayısını 9.000’den 7.200 güne düşüreceğiz'' vaadini hatırlatan Durmaz, EYT düzenlemesi ile SSK’lı milyonlarca yurttaşın emekli olduğunu, fakat Bağ-Kur’lu esnafın bu haktan yararlanamadığını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin adaletsiz olduğuna dikkati çeken Durmaz, ''Bugün birçok küçük esnaf, kendi yanında çalışan işçiden daha geç emekli oluyor. Artan prim yükleri altında ezilen esnaf, hem borçlarını ödeyemiyor hem de hakkı olan emekliliğe erişemiyor. Bu eşitsizlik sürdürülemez. Yurttaşımıza verilen sözler unutulmamalıdır. Küçük esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. İktidar verdiği sözü tutmalı, esnafı daha fazla mağdur etmemelidir'' ifadesini kullandı.

Kadim Durmaz'ın, Cevdet Yılmaz'ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’te duyurduğu 7.200 gün vaadine ilişkin bugüne kadar hangi somut çalışmalar yapılmıştır? Bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığı bulunmakta mıdır? Ne zaman TBMM gündemine gelecektir? Aynı işi yapan SSK’lı bireyler ile Bağ-Kur’lular arasındaki bu adaletsizlik giderilecek midir? Kadın esnaflar için prim gün sayısında özel bir düzenleme planlanmakta mıdır? Bu sözün bugüne kadar yerine getirilmemesinin gerekçesi nedir?''