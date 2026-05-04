CHP'li Kayışoğlu'ndan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'Emekliye kuruşun hesabını yaparken...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enfasyon verisini değerlendirdi.

''DERİN KOPUŞU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR''

ENAG verilerine göre nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 5,7, yıllık ise yüzde 55,38 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Kayışoğlu, TÜİK'in aynı dönem aylık yüzde 4,18, yıllık da yüzde 32,27 olarak açıkladığını kaydetti. Kayışoğlu, şunları kaydetti:

"Aradaki uçurum, vatandaşın yaşadığı gerçek hayat pahalılığı ile açıklanan rakamlar arasındaki derin kopuşu gözler önüne seriyor. Ev ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlenirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk 4 ayında yalnızca yüzde 14,64 zam alabildi.

"GERÇEK ZAMLARIN ÇOK GERİSİNDE KALIYOR''

20 bin lira maaş alan bir emeklinin geliri 22 bin 928 liraya yükseliyor. Ancak bu artış çarşıda, pazarda, faturada yaşanan gerçek zamların çok gerisinde kalıyor. İktidar ve ekonomi yönetimi, emekliye kuruşun hesabını yaparken, büyük şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçlarını tek kalemde silebiliyor. Bu adaletsizlik sürdürülemez. Böyle bir ekonomi yönetimi kabul edilemez."