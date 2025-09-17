CHP'li Murat Bakan'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Sessizliği üzücü'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, gazetecilerin son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nun süreçteki sessizliğinin üzücü olduğunu kaydetti.

CHP’li Murat Bakan, kurultayın iptaline ilişkin davanın 24 Ekim'e ertelenmesi ile belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kararın ardından, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayın da tamamlanacağının altını çizen Bakan, “CHP Genel Merkezi’ne gelmek isteyen, AKP’nin yargıdaki aparatlarıyla polisler eşliğinde değil, gelsin, seçimle girsin. Eğer gerçekten genel başkanlık koltuğuna oturmak isteyen birisi varsa Özgür Özel’in karşısında aday olsun. Demokratik rekabetin yolu da budur” diye konuştu.

"TOPLUM, BU SÜREÇTE YAŞANAN HER ŞEYİ NOT EDİYOR"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili de konuşan Bakan, “Tekin’in yaptıkları, ‘Herkes her şeyi yapabilir’ yorumlarına neden oluyor. Toplum, bu süreçte yaşanan her şeyi not ediyor” görüşünü paylaştı.

Bakan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreçte sessiz kalması tartışmaları alevlendirdi mi?” sorusuna ise “Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliği bizi üzdü. Milletvekillerine polis müdahale ederken, partisine sahip çıkan vatandaşlara biber gazı sıkılırken sessiz kalınması doğru olmadı. Umarız ki bundan sonra daha duyarlı, partiye sahip çıkan bir tutum içinde olur” yanıtını verdi.

Bakan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, kurultay davası sonuçlandıktan sonra yaptığı ve “Kılıçdaroğlu, CHP’ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı. Kurultay davası ile hiçbir ilgimiz yok” ifadelerini kullandığı açıklamasını da değerlendirdi.

Açıklamayı, “Olumlu ancak geç kalmış açıklama” olarak değerlendiren Murat Bakan, “Kemal Bey sessiz kalınca, yargının kararını beklediği yorumları yapıldı. Bu açıklamanın daha erken yapılması doğru olurdu” ifadelerini kullandı.