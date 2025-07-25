CHP'li Murat Bakan, Meclis gündemine taşıdı: Konya'da polise darp!

Geçtiğimiz günlerde Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre; bir polis memuru, eşi ve çocuklarıyla kafede oturduğu sırada masa düzenlemesi nedeniyle işletme sorumlularıyla aralarında tartışma başladı, tartışma büyüdü ve kavga sokağa taştı.

Olayda polis memuru ile işletme sahibi ve hakim olan kardeşi karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Söz konusu yargı mensubunun nüfuzunu kullandığı iddia edildi.

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

"YERLİKAYA ÜZERİNE DÜŞENİ GEÇ DE OLSA YAPMALI VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİ GÖREVLENDİRMELİ"

CHP’li Bakan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Konya’daki görüntüler bir an önce açıklığa kavuşturulmalı, iddialar araştırılmalı ve hakikat ortaya çıkarılmalı. İçişleri Bakanlığı’nın derhal mülkiye müfettişlerini görevlendirmesi gerekirdi. Kaç gün oldu, konuyla ilgili tek bir açıklaması olmadı Ali Yerlikaya’nın. Eğer bir polis memuru eşinin ve çocuklarının yanında darp edildiyse, bunun hesabını kim olursa olsun vermeli. Kimsenin Türk polisini çaresiz, kimsesiz, zavallı durumuna düşürmeye hakkı yok.

Polise sahip çıkması, mülkiye müfettişlerini görevlendirmesi gereken Ali Yerlikaya’dan tek kelime duymadık. Yerlikaya üzerine düşeni geç de olsa yapmalı ve mülkiye müfettişlerini görevlendirmeli. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yargı mensubuyla ilgili iddiaların üzerine gitmeli ve idari soruşturmasını yürütmeli. Yargı mensubu olmak kimseye dokunulmazlık hakkı da vermez bir başka kamu görevlisi üstünde baskı kurma hakkı da vermez. Konunun takipçisiyiz."

"İDDİALARIN ARAŞTIRILARAK GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ NELER YAPILDI?"

CHP’li Bakan Ali Yerlikaya’ya, "Konya’da meydana gelen ve bir polis memurunun eşi ve çocukları önünde darp edildiği, mekan sahibinin kardeşinin yargı mensubu olduğu ve nüfuzunu kullandığı iddia edilen bu olayla iddiaların araştırılarak gerçeklerin açığa çıkarılmasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdiniz mi? Görevlendirmediyseniz gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP’li Bakan Yılmaz Tunç’a ise "Konya’da meydana gelen ve bir polis memurunun eşi ve çocukları önünde darp edildiği, mekan sahibinin kardeşinin yargı mensubu olduğu ve nüfuzunu kullandığı iddia edilen bu olayla iddiaların araştırılarak gerçeklerin açığa çıkarılmasıyla ilgili idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa detayları nedir? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir" sorularını yöneltti.