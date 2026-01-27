CHP’li Murat Emir’den Meclis’in tatile girmesine tepki: 'Emekli 20 bin liraya mahkum edilmişken bu Meclis tatil yapamaz!'

TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta çalışmayacak olması ve milletvekillerinin tatile gitmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, boş Genel Kurul salonundan bir video paylaştı.

"İŞÇİLER, EMEKLİLER DERDİNE ÇARE BEKLİYOR, SALI GÜNÜ GELİYOR AKP GRUBU YOK!"

Emir, şunları söyledi:

"Genel Kurul'un açılması ve milletimizin beklediği yasaların yapılması gerekiyor. Emekliler 20 bin lira sefalet ücretini kabul etmiyorlar ve zam bekliyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri, açlık sınırının altında kalmayan bir maaş bekliyorlar. İşçiler asgari ücretin yetersizliğinden inim inim inliyorlar ve zam bekliyorlar. İşsizler iş bulmak istiyorlar. İşçiler, emekliler, yoksullar milletvekilleri gelsin, çalışsınlar ve benim dertlerime çare olsunlar diye bekliyorlar ama Salı günü geliyor AKP grubu yok. Mecburen Meclis Başkanı gelip aç- kapa işlemi yapıyor.

"EMEKLİ 20 BİN LİRAYA MAHKUM EDİLMİŞKEN, MECLİS TATİL YAPAMAZ!"

"AKP grubu Meclis'i bir hafta tatile sokmak istedi. Danışma Kurulu kararı alınması gerekiyordu, biz bunu kabul etmedik çünkü biz görevimizin başındayız. Halkımızın acil ve yakıcı sorunları var. Biz bu sorunlara çare olmak için burada olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu Meclis'in tatil yapamayacağını söyledik, bu nedenle de buradayız. Halkımız sorunları çözülsün diye Millet Meclisi'nden görev beklerken bu bir haftayı tatil yaparak değerlendiren AKP'liler, emeklilerimiz torunlarından kaçarken, harçlık parası veremezken o 20 bin lirayı neredeyse bir öğünde yiyecekler, tatil yapacaklar, dinlenecekler, torunlarıyla, çocuklarıyla buluşacaklar. Emekli 20 bin liraya mahkum edilmişken, işsizimiz iş beklerken, kadınlar haklarını beklerken bu Meclis tatil yapamaz."