CHP'li Namık Tan’dan iktidara ‘Cenevre’ çağrısı

Eylül ayının sonunda New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda dünya liderleri bir araya gelecek. BM, Filistin için pek çok girişime sahne olacak, başta Fransa ve İngiltere olmak üzere pek çok ülke Filistin’i tanıyacak. Geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu’nda konuşan Mahmud Abbas ve beraberindeki Filistinli yetkililerin vizeleri ise bu yıl ABD tarafından iptal edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistinli liderleri ‘barış çabalarını baltalamakla’ suçladı.

‘SAMİMİYET TESTİ’

CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise bunun üzerine AKP iktidarına çağrıda bulundu. Tan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Erdoğan ve Fidan ‘Filistin hassasiyetlerini’ sorgulatmamakta samimilerse, Vaşington’un, BM Genel Kurulu’na katılacak Filistin heyetinin Mahmut Abbas dahil vizelerini iptal etmesi karşısında oturumun BM’nin Cenevre ofisine taşınması için bakalım girişimde bulunacaklar mı? Olmazsa, bakalım New York'ta yapılacak oturumu boykot edecekler mi” sözlerini kullandı. Tarihte, 1988’de, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat’ın ABD’ye girişine izin verilmemesi üzerine, BM Genel Kurulu İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılmıştı.