CHP’li Namık Tan’dan yeni ‘Hakan Fidan’ iddiaları: ‘Bu dosyanın peşini bırakmayacağız’

CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Diplomat Namık Tan sosyal medya hesabı üzerinden "Sayın Hakan Fidan'ın lisans diplomasına ilişkin sorular" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yeni iddialarda bulundu.

Tan’ın Bakan Fidan'ı etiketleyerek yönelttiği sorular şu şekilde:

1.Dışişleri Bakanlığı gibi devletin en saygın ve cumhurbaşkanının yanı sıra 'Türkiye’yi temsil' gibi bir ayrıcalığı olan konumdaki Hakan Fidan’ın önce kendi saygınlığının lekesiz olması gerekir

2.Hakan Fidan’ın diploması hakkında sorulan sorular kişisel değil, kamusaldır. Kamu güvenliği, liyakat ve anayasal eşitlik ilkeleriyle yakından ilgili bu konuda, sorular sormak en doğal hakkımızdır

3.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından paylaşılan ve Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen diploma, University of Maryland, College Park’a değil; uzaktan eğitim veren ve 2019’da adını “Global Campus” olarak değiştiren University of Maryland University College’a (UMUC) aittir

4.Bu iki kurum, benzer isimler taşımakla birlikte tamamen farklı yapılardır. College Park bir araştırma üniversitesidir. Fidan’ın mezun olduğunu belirttiği UMUC (bugünkü adıyla University of Maryland Global Campus - UMGC) ise uzaktan ya da yurtdışı üslerde hizmet veren paralel bir uzaktan eğitim ağıdır. Standart bir lisans eğitimine denk olamayacak şekilde, hızlandırılmış bir eğitim programı sunar

5.Hakan Fidan adına sunulan belgede, diploma türü “Bachelor of Science (BS)” olarak geçiyor. Ancak UMUC’un 1990’larda Political Science alanında bu türden bir lisans diploması verdiğine dair kamuoyuna açık kaynaklarda somut bir kayıt bulunmuyor

6.Aynı yıllarda UMUC, ancak “Bachelor of Arts in Social Science” adı altında siyaset bilimiyle ilgili bazı dersleri kapsayan geniş bir program sunuyordu. Bu nedenle Hakan Fidan’ın yayınlanan diplomasındaki “BS in Political Science” ibaresi doğası gereği tartışmalı hale geliyor

7.Zira, ABD'deki tüm üniversiteler gibi Maryland Üniversitesi'nin sosyal bilim içerikli bölümlerinden mezun olanların diplomalarında da Bachelor of Science değil Bachelor of Arts (BA) ifadesi yer alır

8.Mezuniyet yılı ve kurumun sunduğu program türü arasında örtüşmeyen noktalara ek olarak diploma üzerinde bölüm adının açıkça yazılmaması ve kampüsün belirtilmemesi format açısından şüphe oluşturuyor

9.DMM, denklik belgelerini düşük çözünürlükte, kolaj şeklinde paylaşmayı tercih ederek kamuoyunu tatmin etmekten ziyade şüphe uyandıracak bir yol izlemiştir. Belgelerin böyle sunulması şeffaflık değil, belirsizlik yaratıyor

10.Üniversite diploması olduğu söylenen belgenin, gerçekte uzaktan eğitimle takip edilmiş bir sertifika programı mı olduğu da ayrı bir soru. Dahası, Hakan Fidan’ın astsubaylık yaptığı dönemde, hangi aylarda hangi yurtdışı görevde bulunduğu ve bu yoğun görev temposu içinde aslında 4 yıl süreli olan bir siyaset bilimi eğitimini nasıl tamamladığı da cevaplanması gereken ciddi bir soru

11.YÖK tarafından verilen denklik belgesinde yer alan şu ifade oldukça dikkat çekici: “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunda gördüğü öğrenim üzerine Almanya’daki University of Maryland University College’nin Politik Bilimler Programını başarıyla tamamlayarak..." Bu cümle, bir denklik belgesinde değil, olsa olsa üniversitenin kendi mezuniyet raporunda veya öğrenci başarı özetinde yer alabilecek türdendir. Eğer bu ifade gerçekten YÖK’e ait bir resmi denklik belgesinde yer alıyorsa, bu durum YÖK’ün kendi görev alanı dışındaki bir kurumu “tamamlayıcı” gibi gösterdiğini ortaya koyar.

12.Hakan Fidan'ın eğitim geçmişiyle ilgili dikkatli biçimde ele alınması gereken başka bir husus daha var: YÖK denklik meselesi. Yurtdışı diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için, YÖK tarafından tanınması şarttır

13.UMUC gibi uzaktan eğitim ağırlıklı kurumlar için YÖK denkliği otomatik verilmez. Bireysel değerlendirme yapılır, çoğu zaman ret ya da sınırlı denklik kararı çıkar. YÖK mevzuatı bu konuda nettir

14.Peki, bu durumda sormak gerekmez mi: Fidan’ın diploması beyan edildiği gibi alındıysa bile, YÖK tarafından nasıl tanındı? Tanındıysa, bu karar hangi üniversite ve hangi program esas alınarak verildi?

15.Aynı dönemde benzer bir görevde bulunan başka kaç astsubaya YÖK tarafından bu nitelikte bir denklik belgesi düzenlendi? Fidan’ın durumu bir istisna mı, yoksa daha önce benzeri uygulamalar oldu mu?

16.Burada ciddi bir olasılık var: Verildiği iddia edilen YÖK denkliği, adları sürekli karıştırılan University of Maryland, College Park sanılarak verilmiş olabilir mi? Zira University of Maryland, College Park YÖK tarafından tanınan bir üniversitedir. Oysa College Park ve Fidan’ın yayınlanan diplomasının alındığı UMUC, ayrı kurumlardır

17.Dahası var: Eğer bu diploma Türkiye’de tanınmıyorsa, Fidan’ın Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmış olması da hukuken tartışmalı hale gelir

18.Gençlerin alın teriyle kazandığı diplomalara denklik vermekte bu denli hassas davranan YÖK’ün, Sayın Fidan’ın yükseköğretim sürecine dair tüm soru işaretlerini kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde açıklığa kavuşturması şarttır. Zira, sahte diplomalar skandalının patlak verdiği ve devlete güvenin bu denli sarsıldığı bir ortamda, yalnızca diploma ve denklik belgesi görselleri paylaşmak yeterli değildir

19.Hakan Fidan’ın transkriptine ilişkin detaylar, hangi dersleri aldığı, bu dersleri nasıl ve nerede tamamladığı, YÖK’ten nasıl denklik aldığı ve yüksek lisansa nasıl kabul edildiği tüm belgeleriyle birlikte derhal ve eksiksiz biçimde açıklanmalıdır

20.Konu; liyakat, şeffaflık ve kamu yönetiminin meşruiyetidir. Bu nedenle, bu soruları Meclis gündemine taşıyacak; vereceğimiz soru önergesiyle bu dosyanın peşini bırakmayacağız”

Namık Tan daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz hakkında iddialarda bulunmuş ve "ikisinin yüksek öğrenim dereceleri hakkında ciddi soru işaretleri var" ifadelerini kullanmıştı. Tan’ın iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.