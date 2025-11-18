CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: ‘Ülkemizde kart borçlusu 40 milyon insan var’

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’de kredi kartı borçlularının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Borçlanma ehliyetine sahip her üç kişiden ikisi bankalara borçlu. Kişi başına düşen borç ise 123 bin lira. 18-29 yaş arası gençlerin yüzde 74’ü borç sarmalında. Bu artık ‘harcama’ değil, hayatta kalma stratejisi. 23’üncü yılın sonunda Adalet ve Kalınma Partisi’nin eseri” dedi. Salıcı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna dayandırarak yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

40 MİLYON İNSAN KART BORÇLUSU

“Biliyorum, kredi kartı borcunuzu nasıl ödeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Kartınızın asgari borcunu ödemek için çalışıyor, faiz ödemek için alın teri döküyorsunuz. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna göre; kart borçlusu 40 milyon insan var ülkemizde. Borçlanma ehliyetine sahip her üç kişiden ikisi bankalara borçlu. Bir maaşınız kadar ikramiye alsanız bile, borcunuzu kapatmaya yetmeyebilir. Her birimizin kart borcu ortalama 66 bin lira. Geçen yıla göre yüzde 50 artmış durumda. Kişi başına düşen borç ise 123 bin lira.

GENÇLERİN YÜZDE 74’Ü BORÇ SARMALINDA

En ağırıma gideni de; 18-29 yaş arası gençlerin yüzde 74’ü borç sarmalında. Borçsuz bir hayatın hayali yok edilmiş durumda. Türkiye; Zenginleşmek için değil; Yatırım yapmak için değil; Lüks tüketmek için değil; Sadece ama sadece hayatını devam ettirebilmek için borçlanıyor. Bu artık ‘harcama’ değil, hayatta kalma stratejisi. 23’üncü yılın sonunda AKP’nin eseri.”