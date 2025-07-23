CHP'li Orhan Sarıbal'dan MEB'in TÜGVA ile ilgili yanıtına tepki: 'Okullarda ideolojik yapıların faaliyet göstermesi, çocukların pedagojik gelişimi açısından tehdittir'

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, yaptığı açıklamada Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Bursa'da devlet okullarında düzenlediği “yaz okulu” etkinlikleri kapsamında vakfın Bursa İl Teşkilat Koordinatörü Yunus Kul’un ders saatlerinde sınıflara girerek propaganda yaptığı, çocukların fotoğraflarını velilerden izin alınmaksızın çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirtti.

Söz konusu eylemin, laiklik ilkesine aykırılık, çocuk hakları ihlali ve eğitim sisteminin dini yapılar eliyle dönüştürülmesi gerekçeleriyle kamuoyunun tepkisini çektiğin ifade eden Sarıbal, protokolün hukuki dayanağının kapsamını, uygunluğunu, denetim süreçlerini ve kamu okullarında bu vakfa sağlanan ayrıcalıkların açıklanmasını talep ettiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığından gelen yanıtı eleştiren Sarıbal, yanıtta, yalnızca TÜGVA değil, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda vakıf, dernek ve federasyonla da işbirliği yapıldığının ifade edildiğini aktardı. Bakanlığın merkez teşkilatınca 726, taşra teşkilatlarınca ise bin 745 olmak üzere toplam 2 bin 471 protokolün yürürlükte olduğunu açıkladığını kaydeden Sarıbal, protokollerin gönüllülük esasına dayalı olduğunun Bakanlık tarafından bu işbirlikleri kapsamında herhangi bir ödeme yapılmadığının belirtildiğini aktardı.

"PROTOKOLLER ÖĞRENCİLERİMİZİN AKADEMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR"

Sarıbal'ın verdiği bilgiye göre, Bakanlığın yanıtında şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Öğretmen Akademisi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Elginkan Vakfı, Türk Tekstil Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ahtap Derneği, Türk Eğitim Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Açık Hava Reklamcıları Derneği, Kuaförler Derneği, Klasik Sanatlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliği yürütülen kurum ve kuruluşlardan sadece birkaçıdır. Bu protokoller aracılığıyla öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

"BELİRTİLEN ESASLARA UYULMAMASI DURUMUNDA, PROTOKOLLER BAKANLIĞIMIZCA TEK TARAFLI OLARAK İPTAL EDİLMEKTEDİR"

Protokoller kapsamında düzenlenecek etkinliklerin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin ‘Genel esaslar’ başlıklı 5’inci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan ‘Sosyal etkinliklerin hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz, üçüncü kişilere verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından re’sen silinir.’ hükmü başta olmak üzere yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre ücretsiz olarak yapılması esastır. Bakanlığımızca protokollere yönelik herhangi bir ödeme de yapılmamakla birlikte yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan bir protokol imzalanması ve varsa yürürlükte kalması söz konusu değildir. İmza altına alınan protokollerde muhatabın yükümlülüklerini yerine getirirken belirtilen esaslara uyulmaması durumunda, protokoller Bakanlığımızca tek taraflı olarak iptal edilmektedir."

"TÜGVA YÖNETİCİLERİNİN ATATÜRK KARŞITI SÖYLEMLERİNE DAİR TEK BİR SOMUT DENETİM YA DA İNCELEME BİLGİSİ SUNMAMIŞTIR"

Yanıtı eleştiren Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel verilerin korunması, öğrenci fotoğraflarının izinsiz paylaşılması, TÜGVA temsilcisinin geçmişteki ifadelerine ilişkin yaptırım olup olmadığı gibi sorulara Bakanlık yanıtında yer verilmedi. Bakanlık, TÜGVA ile üç ayrı protokolün olduğunu belirtmiş, ancak kamuoyunun tepkisini çeken hiçbir uygulamaya, özellikle çocukların izinsiz şekilde fotoğraflanması, ders saatlerinde sınıfa girilerek propaganda yapılması ya da TÜGVA yöneticilerinin Atatürk karşıtı söylemleri gibi ciddi ihlallere dair tek bir somut denetim ya da inceleme bilgisi sunmamıştır.

"BAKANLIK 'GÖNÜLLÜLÜK ESASLI' GİBİ İFADELERLE PROTOKOLLERİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABASINDADIR"

Bakanlık sadece yönergeleri hatırlatıyor. Kuralları ihlal eden bu vakıfla ilgili şimdiye dek hangi işlemi yaptıkları, hangi protokolü iptal ettiklerine değinmemiş. Eğitim, anayasal bir haktır. Laiklik bu hakkın teminatıdır. Kamusal okullarda ideolojik yapıların faaliyet göstermesi, çocukların pedagojik gelişimi açısından büyük bir tehdittir. Bakanlık ‘gönüllülük esaslı’ gibi ifadelerle protokolleri meşrulaştırma çabasındadır. Devlet okullarında uygulanacak programlar kamu eliyle, laik ve bilimsel esaslara göre yürütülmelidir."