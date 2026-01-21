CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan, Bakan Tunç'a 'işkence' ve 'kötü muamele' iddialarına ilişkin soru önergesi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "2018–2025 yılları arasında işkence ve kötü muamele iddiasıyla savcılıklara yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaçı takipsizlikle sonuçlanmıştır? Aynı dönemde işkence suçundan açılan davalarda mahkûmiyet kararı verilen kamu görevlisi sayısı kaçtır?" diye sordu.

Tanrıkulu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’nci maddesi, devleti demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. Anayasa’nın 17, 19, 25, 26, 36 ve 90’ıncı maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; işkence yasağını, kişi özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını güvence altına almaktadır. Buna karşın son yıllarda; işkence ve kötü muamele iddialarının artması, ifade özgürlüğü kapsamında kalan düşüncelerin cezalandırılması, yargı bağımsızlığının zedelenmesi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması ile kadınlara yönelik şiddetin önlenememesi, Türkiye’de insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini göstermektedir."

Tanrıkulu'nun Bakan Tunç'a sorduğu sorular şöyle:

İşkence ve kötü muameleye ilişkin; 2018–2025 yılları arasında işkence ve kötü muamele iddiasıyla savcılıklara yapılan başvuru sayısı kaçtır?

Bu başvuruların kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaçı takipsizlikle sonuçlanmıştır?

Aynı dönemde işkence suçundan açılan davalarda mahkûmiyet kararı verilen kamu görevlisi sayısı kaçtır?

İşkence iddialarında etkin soruşturma yürütülmediğine dair AİHM kararları karşısında Bakanlığınızca hangi yapısal önlemler alınmıştır?

İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılması ve bağımsız Ulusal Önleme Mekanizması kurulması yönünde bir yasal çalışma bulunmakta mıdır?

"Cezaevlerinde bulunan gazeteci ve medya çalışanı sayısı kaçtır?"

2014–2025 yılları arasında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) maddesinden açılan soruşturma ve dava sayısı kaçtır?

Aynı dönemde TCK 301, TCK 216 ve TMK 7/2 maddeleri kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

Cezaevlerinde bulunan gazeteci ve medya çalışanı sayısı kaçtır?

AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği ifade özgürlüğü ihlali kararlarının kaçı sonrası mevzuat değişikliği yapılmıştır?

Düşünce açıklamalarının suç olmaktan çıkarılması amacıyla ilgili maddelerin kaldırılması veya daraltılması yönünde bir hazırlığınız var mıdır?

"AYM kararlarını uygulamayan hâkimler hakkında bugüne kadar kaç disiplin soruşturması açılmıştır?"

Adil yargılama ve yargı bağımsızlığına ilişkin; 2016–2025 yılları arasında meslekten ihraç edilen hâkim ve savcı sayısı kaçtır?

Aynı dönemde yapılan hâkim-savcı atamalarında mülakat yoluyla atananların oranı nedir?

Ceza yargılamalarında ortalama yargılama süresi kaç gündür?

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmama oranı nedir?

AYM kararlarını uygulamayan hâkimler hakkında bugüne kadar kaç disiplin soruşturması açılmıştır?

"AİHM VE AYM KARARLARININ UYGULANMAMASININ HUKUKİ GEREKÇESİ NEDİR?"

Cezasızlık ve AHİM kararlarına ilişkin; AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği ve kesinleşmiş olmasına rağmen uygulanmayan karar sayısı kaçtır?

Bu kararların uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye hakkında yürütülen ihlal süreçleri bulunmakta mıdır?

Osman Kavala ve benzeri dosyalarda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasının hukuki gerekçesi nedir?

"2025 YILI İTİBARİYLE KADIN CİNAYETİ SAYISI KAÇTIR?"