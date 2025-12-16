CHP’li Tan’dan zor ‘düşürülen İHA’ soruları: ‘Radar sistemimiz bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?’

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, MSB tarafından düşürülen İHA'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’daki cenazemiz dönüşü İzmir'den Ankara'ya giderken uçağımız Konya'ya indirilerek iki saat bekletildi. Daha sonra İstanbul'dan gelen uçakların benzer biçimde Konya'ya indiğini öğrendik. Nihayet MSB açıklamasından ise Karadeniz (!) üzerinden havasahamıza yaklaşan bir iz tespit edildiği ve F-16'larımızca meskun mahal dışında düşürüldüğü anlaşıldı. Meskun mahal dışında denilen yerin ise ROKETSAN tesislerine neredeyse taş atımı uzaklıktaki Karacahasan köyü dolayları olduğu şimdi görülüyor.

Böylece pek çok soru, olasılık ve ders çıkarılması gereken sonuç ortaya çıkıyor: Radar sistemimiz hava sahamızı ihlâl ederek devletin kalbi başkent semalarına ve kritik önemdeki tüm savunma sanayii tesislerimizin üzerine dek gelebilen bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?

O bölgede çeşitli kurumlar (S)İHA uçuruyor ve hava trafiği yoğun da bunların arasından deyim yerindeyse kimin kim olduğu belirsiz mi? Yetersizlik ve hazırlıksızlık olduğu açık ama bu eksiklikler teknik mi, bürokratik mi, her ikisi birden mi? Çelik Kubbe vb. denilerek kuzeyimizde neredeyse dört yıldır süren bir savaş, güneyimizde Suriye, doğumuzda nükleer silâh üretme eşiğinde olup elinde balistik füzeler ile SİHA'lar bulunan İran varken halkımız tatlı hikayelerle, Beştepe emrindeki İletişim Başkanlığı propagandalarıyla uyutuluyor mu?

“HANİ TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZLE ÇAĞI YAKALIYORDUK”

MSB açıklamasında düne dek 'Karadeniz'de görmek istemediğimiz' (!) bizzat DzKK tarafından ifade edilen NATO vurgusu bu IHA'nın da gemilerimizi Ukrayna limanlarında vuranlar gibi Aşkabat'ta daha geçen gün görüşülen Putin Rusyası çıkışlı olduğunu mu ima ediyor? Hani Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli savunma sanayimizle çağı yakalıyorduk, hava savunmada eksiğimiz yoktu? Ayrıca değineceğim S-400 alımının başımıza ne belâlar açtığı nihayet görüldü herhalde? Bu arada, Putin'le yürütüldüğü bizzat Dışişleri Bakanı Fidan tarafından anlatılan 'dostluk diplomasisi' nerede kaldı?

“FÜZENİN MALİYETİ VURDUĞU İHA'NIN MALİYETİNİN MUHTEMELEN ON KATI YA DA FAZLASIDIR”

Ulusal egemenliğimiz denizden, havadan çiğnenmekte, Türkiye'nin caydırıcılığı kalmadığı gibi, görülen o ki, sözünün ağırlığı da maalesef yok. F-16'nın İHA'yı vurmak için ateşlediği havadan havaya füzenin maliyeti vurduğu İHA'nın maliyetinin muhtemelen on katı ya da fazlasıdır. Bu IHA olayı devletimizin düşürüldüğü acıklı dış politika ve ulusal güvenlik durumunun çarpıcı bir göstergesi daha olmuştur. Akılları başlara devşirip gereken dersler çıkarılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır."