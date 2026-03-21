CHP'li Tanrıkulu'ndan kanun teklifi: 'Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilsin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini önerdi.

"BU BAYRAM, 'YENİ GÜN' ANLAMINA GELİYOR"

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Orta Doğu ve Mezopotamya bölgesinde yaşayan halklar, asırlardır mevsimsel dönüşün yaşandığı, doğanın yeniden uyandığı 21 Mart gününü törenlerle, şenliklerle kutlamaktadırlar. Asırlardır süren bu gelenek, beraberinde ciddi bir kültürel birikim sağlamıştır. Orta Doğu ve Mezopotamya halklarının Noruz/Newroz/Nevruz/Navruz, Nowruz, Naurız gibi isimlerle adlandırdığı bu bayram, 'yeni gün' anlamına gelmektedir.

Sert kış ikliminin çetinleştirdiği yaşam koşullarından sıyrılıp bahara kavuşmak, halkların doğayla mücadeleden ortak başarıyla çıkışına işaret eder. Kış mevsimi boyunca sert doğa koşullarına karşı verilen mücadeleden başarıyla çıkıp bahara kavuşan halklar, onları bir araya getiren, buluşturan, barıştıran bir ritüel olan Newroz/Nevruz Bayramı’nı tarih boyunca kutlamaya devam etmişlerdir."

"ORTA DOĞU’DAKİ PEK ÇOK ÜLKEDE 21 MART RESMİ BAYRAM OLARAK KUTLANMAKTA"

"21 Mart günü, her türlü husumetin, sıkıntının, karamsarlığın bir kenara bırakıldığı, aydınlık bir gündür. Aynı zamanda bu gün, zalimlere karşı da bir tepki günüdür. Baharları kışa çeviren, insanları kanlı savaş iklimine sürükleyen diktatörlere karşı bir direniş günüdür Nevruz/Newroz. Türkiye’de etnik aidiyet gözetmeksizin tüm halklar, 21 Mart’ı bir bayram olarak kabul etmektedir. Zira ülkemizde yaşayan halklar da tarih boyunca bu bayramı kutlayagelmişlerdir.

Ne yazık ki yakın dönemli siyasal çatışma ortamında bu bayram günü hemen her seferinde yasa dönmüş, kutlamalar yasaklanmış, şenlikler kana bulanmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda ülkemiz, ilkbahara hep kanlı sahnelerle girmiştir. Orta Doğu’daki pek çok ülkede 21 Mart resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizdeki tüm halkların bayram olarak kutladığı bu günün Türkiye’de de resmi bayram ilan edilmesi, simgesel olarak büyük anlam taşımaktadır. Toplumsal barış ve uzlaşı açısından da bu düzenleme önemli bir adım olacaktır."