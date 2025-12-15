CHP'li Tüzün’den ‘iftira’ hatırlatması: ‘Gülşah Durbay’ın iki eli de o iftirayı atanların iki yakasında olacaktır’

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Genel Kurul'da söz alan CHP milletvekilleri, dün hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, en yakıcı konulardan birisinin polis ve jandarma intiharları olduğunu belirtti. Bakan, "Sayın Bakan, geçen yıl kolluk intiharlarını nişan düğün, gönül meselesine bağlıyordu, ağır çalışma koşulları, amir baskısı, özlük hakları sorunu yok; bu yıl ise bizi intihar oranının dünya ortalamasının altında olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Peki, Bakanın gizlediği gerçek ne? 2025 yılında bizim bildiğimiz polis intihar sayısı 77. Fransa'da polis intiharı ülke ortalamasının 1,8'i, İngiltere'de 1,5 kat üzerinde; arkadaşlar, Türkiye'de kolluk herhangi bir meslek grubundan 4-5 kat daha fazla intihar ediyor. Polis ve jandarma bu ülkenin işçisinin, esnafının, çiftçisinin çocuğu arkadaşlar; anası, babası rezidanslarda, yalılarda oturanların çocuğu değil. Bu çocukların canı sana emanet Sayın Yerlikaya, mazeret değil çözüm üreteceksiniz" diye konuştu.

"ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİN İSMİYLE KURULAN SUÇ ÖRGÜTLERİ..."

Murat Bakan, suça sürüklenen çocuklar, organize suçla mücadele ve uyuşturucuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, suça sürüklenen çocuklar için Komisyonda diyor ki: 'Küçüklüğünde çok çizgi film seyretmiş, tesirinde kalanlara söylüyorum, bunların tamamı bitecek caydırıcı kanunlarla.' Sizin göreviniz mizah yapmak değil. Çizgi film karakterlerinin ismiyle kurulan suç örgütleri 16-17 yaşındaki çocukları kullanarak sokaklarımızı kan gölüne çeviriyor. Çocuk suçluluğuna ürettiğiniz çözüm ne? Caydırıcı kanun yapmak. Peki, bilimsel gerçek ne? Suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılık teorisi çalışmaz, risk algısı düşüktür, geleceği öngörme yetisi zayıftır; bu nedenle, ceza artırırsam suç azalır mantığı çocuk suçlularda işlemez. UNICEF'in, Avrupa Konseyinin raporları var, ABD, İngiltere örnekleri var. 'Ceza artıracağım, bitecek' demek bilimsel cehalettir. Riskli bölgeleri belirleyeceksin, odak grup çalışması yapacaksın, okul devamı, aile desteği, psikolojik destek, sosyal hizmet takibi gibi bütüncül bir anlayışla çocuğun suça yönelmesini önleyeceksiniz.

Sayın Bakanın döneminde ihracatımız arttı, ithalatımız arttı ama yüksek teknoloji ihracatı değil, suçlu ihracatı ve ithalatımız arttı. Yunanistan'da, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da Türk mafya örgütleri adam öldürüyor, kendi aralarında çatışıyorlar. Avrupa basını bunu nasıl yazıyor? 'Türkiye kaynaklı suç örgütleri Avrupa'da savaş yürütüyor. Türk çeteleri AB şehirlerinde ölüm saçıyor.' Türkiye uluslararası suç örgütlerinin güvenli limanı haline geldi; Rus mafyası, Balkan mafyası, Meksika karteli, Kolombiya kartelleri... Avustralya'nın en çok aranan adamı neden Türkiye'yi tercih ediyor? Çünkü kara para denetimi zayıf, kurumsal kapasite çökmüş, siyasi koruma mekanizmaları var. Tarihimizde ilk kez suçlu ihraç ve ithal eden bir ülkeye dönüştük. Bu, İçişleri Bakanlığı için utanç tablosudur.

Uyuşturucuda durum Avrupa'ya giden eroin ve kokain trafiğinin büyük bölümü Türkiye'den giriyor. Ana kavşağı Türkiye. Europol raporları açık. Türk suç ağları eroin pazarlarında hâkim aktör, kokain trafiğinde Türkiye yükselen merkez olarak tanımlanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kokain trafiğinden hem transit hem de hedef ülke olarak etkilendiğini söylüyor ama asıl felaket bu trafik gelip geçip gitmiyor. Okul önlerinde, mahallelerde, köylerde sentetik uyuşturucu satılıyor, uyuşturucu kullanımı 12 yaşına kadar düşmüş durumda. Siz hala 'Avrupa'da oranlar şöyle, Türkiye'de böyle' diyerek seçtiğiniz istatistikler üzerinden algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Asıl algı, asıl istatistik on ayda 41 bin 296 operasyon yapıp sadece 539 kişinin tutuklanmasıdır. Meclisin verdiği bütçeyi başarısız operasyonlarda harcıyorsunuz."

CHP'li Murat Bakan, yurttaşı ve polisi, jandarmayı, memuru gözetmeyen bütçeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, hayır oyu vereceklerini söyledi.

“ÖBÜR DÜNYADA HESAPLAŞACAK”

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a iftira atıldığını hatırlatarak, "Sevgili Belediye Başkanımız kanser tedavisini görürken namusu ve şerefi üzerine ve gururu üzerine birtakım iftiralar atıldı. Bu iftiralarla hesaplaşmadan öbür dünyaya göç etti ve inanıyoruz ve biliyoruz ve tahmin ediyoruz ki bu iftirayı atanlarla bu dünyada hesaplaşmadı ama öbür dünyada hesaplaşacak; iki eli o iftirayı atanların iki yakasında olacaktır" diye konuştu.

"MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİĞİNİZ MÜDDETÇE..."

Tüzün, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların bir "tiyatro" olduğunu belirterek, Adana, İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyelerine oynanan senaryonun şimdi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sahnelenmek istendiğini söyledi. Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, siz 801 milyon dolar kamu zararı yaratan bir önceki belediye başkanı İ. Melih Gökçek hakkında soruşturma izni vermediğiniz müddetçe sizin bu saatten sonra yapacağınız hiçbir işlemin halk nezdinde karşılığı yoktur. Ve bugün, görevi başında bulunan değerli belediye başkanımızın soruşturma izni neden verildi diye kısaca bir baktığımızda, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolü altında denetim... Konser ve sahne bedelini onlar belirlemesi gerekir iken Polsan adı altında, tamamı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mensuplardan oluşan kişilerden bir bilirkişi raporu oluşmuştur. Bu bilirkişi raporunda 5 kişi vardır, 5'i de devlet memurudur. Beden terbiyesinde çalışan, Gençlik Sporda çalışan bir memurun konser harcamaları konusunda bilirkişi olmasını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Dolayısıyla, aynı zamanda, 14 Haziran 2016 tarihinde Sayıştay Başkanlığı'nın bir kararı var. Sayıştay Başkanlığı diyor ki almış olduğu kararda: 'Siz konser yaptığınız anda anlaşma yaptığınız kişinin sahne, ses ve yayın araçlarını birlikte yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır.' Sayıştayın vermiş olduğu bu karara rağmen siz belediye başkanımız hakkında soruşturma izni verdiniz."

"KADINA ŞİDDET RAKAMLARLA DEĞİL, HAYATLARLA ÖLÇÜLMELİDİR"

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, bugün Türkiye'nin en kırılgan meselesinin göç yönetimi olduğunu söyledi. Demir, "Göç sorunu ancak yerel yönetimlerin dâhil olduğu, mahalle bazlı uyum politikalarının uygulandığı, çocukların eğitimde tutulduğu, yabancı iş gücünün kayıt altına alındığı ve kamuoyunun şeffaf bilgilendirildiği bir stratejiyle yönetilebilir. Kadına şiddet rakamlarla değil, hayatlarla ölçülmelidir. Yargı süreçleri hızlanmadan, eğitim sistemine toplumsal cinsiyet eşitliği eklenmeden, erkek şiddetini üreten kültürle mücadele edilmeden bu tablo değiştirilemez" diye konuştu.

"Yüzyıllardır bu kadim coğrafyada yaşamış, kardeşlikten ve barıştan yana olmuş Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerine artık kulak tıkanmamalıdır" diyen Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanım, siz bu ülkenin İçişleri Bakanısınız, Türkiye'de kamu yönetimi içerisinde Alevilere yönelik sistematik bir dışlanma olduğu açıktır. Kamu yönetiminde liyakat esas alınmalı ve Alevilere yönelik ayrımcılık son bulmalıdır. Hacı Bektaş Veli Dergahı yani Serçeşme müze statüsünden çıkarılarak tarihi dokusu korunarak halkımızın ziyaretine, cem ibadetimize ve Alevilere iade edilmesini talep ediyoruz. Nasıl ki Ayasofya müze statüsünden çıkarılarak halkımızın ibadeti ve ziyaretine açılmışsa aynı yetki ve karar kullanılarak Alevilere ait Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın da halkımızın ibadetine açık hale getirilmesi gerekmektedir.

Sayın Bakan, Alevilerin ibadetlerini yerine getirdikleri Çorum'daki Koyunbaba Türbesi'nin yemekhanesi mescide çevrildi ve imam atandı. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bir hükumet çıkıp caminin yanına bir kilise açıp papaz atasa ne tepki verirsiniz? Öte yandan, Tokat'da bulunan Hubyar Sultan Tekkesi'ne Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılıyor. Oranın sahibi Hubyar Ocağı ve Alevi toplumudur. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmelidir. Bugün, burada dile getirdiği sorunlar Türkiye'nin demokrasisi, hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışı açısından hayati öneme sahiptir.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI OLAN BU VAHŞETİN SORUMLULARI DERHAL HESAP VERMELİDİR"

Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır ve hak ettikleri eşit yurttaşlık hakkına bir an önce kavuşmalıdır. İstanbul Sultangazi'de halkımızın emekleriyle imece usulü yapılmış bir Pir Sultan Abdal Cemevimiz var. Bu cemevi 2011 yılından bu yana davalık. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı yapmış olduğum dönemde davanın duruşmalarını bizzat takip ettim. Yarın mahkemesi var ve cemevimizin başkanı Sayın Zeynel Odabaş beş yıl hapis istemiyle yargılanıyor ve cemevi icraya verildi. Evet, doğru duydunuz, cemevinde icra kararı var. Aynısı sizin ibadetinize yapılsa ne hissedersiniz, nasıl tepki verirdiniz? Cemevleri resmi ibadethane olana kadar tanınmalıdır.

Sadece Türkiye'deki Alevilerin haklarını değil, aynı zamanda bölgemizde yaşayan insanlık dışı bir olayı da gündeme getirmek zorundayız. Suriye'nin kuzeyinde, eli kanlı terör militanı Şara tarafından Alevi topluluklarına yönelik korkunç bir katliam gerçekleştirilmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı demeden birçok insan katledilmektedir. Bu saldırı sadece bir mezhep çatışması değil, doğrudan bir etnik temizlik girişimidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşu ülkelerde yaşanan bu tür katliamlara sessiz kalamayız. Uluslararası hukuka aykırı olan bu vahşetin sorumluları derhal hesap vermelidir. Hükûmetin İçişleri ve Dışişleri yetkililerinin bu saldırıyı en sert şekilde kınaması, uluslararası platformlarda bu konunun gündeme getirilmesi ve saldırıyı düzenleyen terör gruplarına karşı açık bir tavır gerekmektedir. Bundan tam kırk yedi yıl önce 19-26 Aralık 1978 yılında Maraş katliamında katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum."

"ACİLEN GÖÇ BAKANLIĞI KURULMALI VE GÖÇ YÖNETİMİ CİDDİ BİÇİMDE ELE ALINMALIDIR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçen yıl Türkiye'de 150 bin 327 Suriyeliye ulaşılamadığını açıkladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sözler ciddi bir milli güvenlik sorunudur. Bu konuda defalarca Sayın Bakana soru önergeleri verdim ama bugüne kadar hala bir cevap alabilmiş değiliz. Tekrar soruyorum: Bu kayıp Suriyeliler kimlerdir, nereye gittiler ya da gittiler mi? İzini kaybettiren bu kişilerin hala Türkiye'de olmadıklarını nasıl garanti edebilirsiniz? Kayıp Suriyelilerin yabancı istihbarat birimleri ve terör örgütleri tarafından kullanılma ihtimalleri üzerinde bir çalışma yapılmış mıdır? Göçmen maskesiyle kamufle olmuş terör unsurları ülkemiz için büyük tehdittir. AKP'nin yarattığı göçmen sorunu sosyal, ekonomik ve demografik bir sorun olmaktan çıkmış, adeta bir milli güvenlik sorunu olarak devam etmektedir. Acilen göç bakanlığı kurulmalı ve göç yönetimi ciddi biçimde ele alınmalıdır. Vatandaşlık satışına derhal son verilmeli ve geri kabul anlaşmasından çıkılmalıdır."

"HATAY İÇİN MÜCBİR SEBEP" TALEBİ

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bütçe görüşmelerinin bir müzakere zemini olmadığını belirterek, AK Parti'nin sayısal çoğunluğuna güvenerek bütçeyi dayattığını, bu bütçede kademeli emeklilik bekleyenlerden taşeronlara, stajyer ve çıraklardan sağlık hizmetlerine erişemeyenlere, 7 bin 200 prim günü bekleyenlerden çiftçilere kadar kimsenin derdiyle ilgilenilmediğini söyledi.

Kara, konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"En çok da depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerin çocukları için Sayın Bakan 'Bu çocuklara ne oldu?' diye hiç dert edinmemiş diye düşünüyorum. Ve adalet peşinde koşan aileler... Bunlar, deprem suçlularını toptancı bir anlayışla nasıl yargılıyorlar? 'Kimin üstüne, aman ha, biz suçu atalım da bırakalım. Bu işi, bu deprem defterini bir an evvel kapatalım, gidelim' diye bunun derdine düşmüşler, aynı Mehmet Şimşek gibi. Sayın Bakana daha evvel de söylemiştim, komisyonlarda söyledim, hiç bizimle ilgilenmedi. Hatay'a bir gün dahi olsun gelmeyen tek Bakan Sayın Şimşek'e soruyorum buradan şimdi: Van'dan neyi eksik Hatay'ın? Mücbir sebep konusunda neden hiçbir adım atmadınız? Teminat ve rasyo konusunda 2,5 milyon gibi cüzi bir ciroyu mükelleflere dayattınız; bunu bilmek istiyoruz. Gerçekten, eğer gelseydiniz görürdünüz ki asla mükelleflerin beyanname verecek gücü de yok, ödeme yapacak gücü de yok. Bu mücbir sebebin 30 Kasım itibarıyla -ben bir meslek mensubuyum Sayın Bakanım- sizin dediğiniz gibi... 'Mücbir sebep halinin devamını ispat eden mükellef gelsin, bize bildirsin, biz bunları yaparız' dediniz fakat ben size İskenderun'da bir fırıncıyı göstereyim; yıkılmıştı, daha ileride bir dükkanı var diye mücbir sebep hali ortadan kalktı. Bu iş böyle maalesef olmaz."