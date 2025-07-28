CHP'li Utku Çakırözer: 'Hukuksuz tutukluluk halinin bir an önce son bulması gerekiyor'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İzmir, Buca İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile İstanbul merkezli ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasından tutuklu bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Samet Yıldız ile cezaevinde yaptığı ziyaretlerin ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Cezaevinde İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i, İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nu, Mehmet Ali Çalışkan ile Heval Savaş Kaya’yı ziyaret ettik. Hepsi büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Ortada tamamen siyasi amaçla başlatılan bir dava var. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ diyorlar ama Şenol Başkan da, Tunç Başkan da, Savaş Bey de aynı şeyi söylüyorlar. 'Kim kimi dolandırmış, kim rant elde etmiş ortada böyle bir şey yok.’ Buna rağmen başkanlarımız bir aydır burada haksız, hukuksuz tutuluyorlar. Bu insanların özgürlüklerinden, yaşamlarından çalıyorlar. Bu hukuksuzluğun derhal son bulması lazım.

Biz bu hafta yapılacak tensip incelemesinde bu tutukluluk kararının son bulmasını bekliyoruz. İddianamelerin hızlı çıkması memnuniyet verici ama bu hukuksuz tutukluluk halinin de bir an önce son bulması gerekiyor.

"ORTADA BÜYÜK BİR ÇARPIKLIK, PARADOKS VAR"

Mehmet Ali Çalışkan ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması gerekçesiyle burada yatmakta. İstanbul’da belediyede, ilçe belediyelerinde Kürt kökenli yurttaşlarımıza belediye meclislerinde seçilecek yer verilmesi bir suç istinadı olduğu şeklindeki bir dava üzerinden cezaevinde. Ama bakıyorsunuz, ortada büyük bir çarpıklık, paradoks var. Bir taraftan Türkiye’de 'Kürt sorununu bitireceğiz, terörsüz Türkiye yaratacağız' diye bir süreç başlatacaksınız ama diğer taraftan ‘belediye meclislerinde neden ittifak yaptınız’, ‘Kent uzlaşısı suçtur’ diye başkanlarımızı, belediye çalışanlarını cezaevinde tutacaksınız. Temeli olmayan bu sürecin de bir an önce son bulmasını diliyoruz.

Büyük bir hukuksuzluk var. Mehmet Ali Çalışkan, yaklaşık yanılmıyorsam 4 veya 5 ay olmak üzere, Mart'tan beri, önce Silivri'de idi, sonra buraya getirildi. Temeli olmayan bu sürecin bir an önce son bulması ve Mehmet Ali Çalışkan'ın da diğer 'Kent Uzlaşısı' davasındaki isimlerin de serbest kalması gerekiyor.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YAPACAKLARI VAR, MİLLET HİZMET BEKLİYOR"

Buradan Şenol Başkan'a, Tunç Başkan'a ve diğer tutuklulara tutuksuz yargılama istedik ama Türkiye’nin dört bir yanında cezaevlerinde olan Başkanlarımız var. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve tüm başkanlarımıza tutuksuz yargılama istiyoruz. Biz 'Başkanlarımız Yargılanamaz' demiyoruz ama bu sürecin tutuksuz devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Belediye Başkanlarımızın yapacak işleri var. Millet hizmet bekliyor. Çağrımızı Buca Cezaevi önünden bir kez daha haykırıyoruz, Başkanlarımızı derhal serbest bırakın!”