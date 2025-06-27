CHP'li vekil İbrahim Arslan'dan İmamoğlu'na destek!

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile partinin genel başkanlığı koltuğuna geri dönmeye olumlu sinyaller vermesi üzerine partide tepkiler büyüdü.

30 Haziran'da görülecek duruşmada kurultay ile ilgili karar alınması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"NE DE İHTİRASLARA KURBAN VERİRİZ"

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu partiyi ne saraya teslim ederiz, ne de ihtiraslara kurban veririz!”

Kamuoyuna, Yoldaşlarımıza ve CHP’nin Onurlu Mücadelesine İnanan Herkese Cumhuriyet Halk Partisi içeriden ve dışarıdan yoğun kuşatma altındadır. Saray rejimi; yargı sopası, medya düzeni ve troll ağlarıyla partimizi itibarsızlaştırmak, hizaya sokmak ve halkın umudunu dağıtmak istemektedir.

Ancak asıl tehlike, “her ağacın kurdu özünden olur” sözünden hareketle, bu büyük davayı kişisel ihtiraslara ve hesaplara kurban etmeye kalkışanlardır. Kurultay tartışmaları bahane edilerek partimiz içeriden zayıflatılmak, kişisel hırslarla halkın iktidar mücadelesi gölgelenmek istenmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, koltuk mücadelesinin değil; bu ülkeye ekmek, adalet ve özgürlük taşımanın adıdır. Bu parti, iç çekişmelerle değil; iktidar yürüyüşüyle güçlenir. Bu örgüt, kişisel hesaplarla değil; halkın ortak talepleriyle büyür. Bu mücadele, dönüp dolaşıp menfaat arayanların değil; başı dik yürüyenlerin mücadelesidir.

"SUSTURULMAK İSTENMEKTEDİR"

Ama mesele sadece partimiz değildir. Bugün; Cumhurbaşkanı adayımız #Ekremİmamoğlu ‘ndan belediye başkanlarımıza, eski milletvekillerimizden gazetecilere, sanatçılardan, akademisyenlere, yazarlardan sendikacılara kadar yüzlerce kişi siyasi operasyonlarla tutsak edilmekte, susturulmak istenmektedir.

Halk TV, Sözcü, Tele1 gibi kanallar yayın durdurma ve kapatılma tehditleri altındadır. Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Karar, Pencere, Nefes ve diğer muhalif gazeteler sansür ve baskıyla kuşatılmıştır. Milyonlarca yurttaş işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla ekonomik ve sosyal abluka altındadır. Anayasa fiilen askıya alınmış, hukuk devleti yerle bir edilmiş; demokrasi adım adım otokrasiye dönüştürülmektedir.

İktidar, bütün bu çöküşe karşı toplumun tek gerçek umudu olan CHP’yi kuşatarak, zayıflatmaya-parçalamaya çalışmaktadır. Memleket bu halde ve millet fakru zaruret içindeyken; kişisel hesaplarda ısrar eden herkes aklını başına almalıdır. Bugün partili herkesin vereceği tek bir sınav vardır:

CHP’yi kişisel ikbal aracı hâline mi getireceğiz, yoksa bu halkın iktidarı için el ele mi vereceğiz?

Şunu herkes bilsin:

Biz bu partiyi ne saraya teslim ederiz, ne de ihtiraslara kurban veririz! Şimdi safları sıklaştırma, parti içi birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak, bu saldırılara karşı omuz omuza direnme ve bu ablukayı dağıtma zamanıdır.

"BİRLİKTEYKEN GÜÇLÜYÜZ"

Çünkü biz birlikteyken güçlüyüz, birlikteyken halkız, birlikteyken Cumhuriyetiz!"