CHP’li Yağcı, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi: ‘Krizden çıkış; ancak yeni bir dönemle mümkün’

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, ekonomideki sorunlara yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yağcı, uygulanan ekonomi politikalarıyla döviz kazandırıcı sektörlerin ağır kayıplarla karşı karşıya kalacağına işaret ederek “Bu kırılgan yapı içinde, döviz kuru mevcut düzeyinde kalmaya devam ederse; üretim, ihracat ve turizm gibi döviz kazandırıcı tüm sektörler ağır kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Ancak kurda yaşanacak olası bir artış da enflasyonu tetikleyecek, hayat pahalılığını daha da derinleştirecektir. Kuralların ve kurumların aşındığı mevcut düzende, yüksek faiz–düşük kur sarmalına sıkışmış olan ekonomimiz, buradan çıkışı mümkün kılacak güven kaynaklarını ve araçlarını büyük ölçüde tüketmiş durumdadır” dedi.

‘KRİZDEN ÇIKIŞ GÜÇLÜ BİR SİYASİ İRADEYLE MÜMKÜNDÜR’

Ekonomideki mevcut tablonun teknik düzenlemelerle ya da günübirlik politikalarla yönetilebilecek bir kriz olmaktan çıktığını belirten Yağcı, “Türkiye ekonomisi, ertelenemez ve köklü yapısal dönüşümlerin zorunlu hâle geldiği tarihsel bir eşiğe dayanmıştır. Bu çok yönlü krizden çıkış; ancak yeni bir dönem, yeni bir anlayış ve güçlü bir siyasi iradeyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINMALI’

Necati Yağcı, yalnızca ekonomik tedbirlerin yeterli olmadığını vurgulayarak “İhtiyaç duyulan aynı zamanda hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti, liyakati ve toplumsal refahı önceleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma programıdır. Güven veren, kapsayıcı ve kurumsal meşruiyeti yeniden inşa edecek bir siyasal dönüşüm yaşanmadan bu çıkmazdan kurtulmak mümkün değildir” diye konuştu.

TOPLUMLAR ÖNCE REFAHI, SONRA HUZURU KAYBEDER

Yağcı, toplumların önce refahını, sonra ise huzurunu kaybedeceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini anımsatarak “Unutulmamalıdır ki toplumlar önce refahı, sonra huzuru kaybeder” dedi. Yağcı, bunun dışındaki her yol ve yönteminTürkiye’ye ödeteceği bedelin çok daha ağır olacağını kaydetti. Yağcı, “Türkiye’nin daha derin bir kriz ortamına sürüklenmemesi için, halkın yenilenmiş iradesiyle belirlenecek bir yönetimin öncülüğünde; yetkin kadrolarla, uzun vadeli ve bütüncül politikaların kararlılıkla uygulanacağı, yüzyıl önceki gibi dönüştürücü bir kurucu başlangıç artık kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.