CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan '15 Temmuz' çağrısı: 'Düzenlemeler revize edilmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde X hesabından bir paylaşım yaptı.
Bağcıoğlu, "15 Temmuz’dan sonra hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek yapılan;
- TSK Komuta Yapısı
- Askeri Sağlık Sistemi
- Askeri Eğitim Sistemi
- Personel Temin, Atama ve Terfi Sistemi,
- Askeri Yargı Sistemi,
- Jandarma ve Sahil Güvenliğin TSK ile ilişkileri
- Savunma Sanayi
konularındaki yapısal düzenlemelerin / yanlış uygulamaların alınan derslerle mutlaka ve süratle revize edilmesi gerekliliğini özellikle vurguluyorum" çağrısında bulundu.
Bağcıoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
FETÖ’yu, işbirlikçilerini, devlet içine sokanları ve TSK’ya kumpaslara göz yumanları lanetliyorum.
Darbe girişiminin başarıya ulaşmasını, ezici çoğunluğu (%98,5) ile anayasal düzenin yanında yer alan bir kısmı kumpas mağduru TSK’nin Atatürkçü personelinin engellediğini tekrar hatırlatıyorum.
15 Temmuz’dan sonra hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek yapılan;
- TSK Komuta Yapısı
- Askeri Sağlık Sistemi
- Askeri Eğitim Sistemi
- Personel Temin, Atama ve Terfi Sistemi,
- Askeri Yargı Sistemi,
- Jandarma ve Sahil Güvenliğin TSK ile ilişkileri
- Savunma Sanayi
konularındaki
yapısal düzenlemelerin / yanlış uygulamaların alınan derslerle mutlaka ve süratle revize edilmesi gerekliliğini özellikle vurguluyorum."
◼️ 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.— Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) July 15, 2025
◼️ FETÖ’yu, işbirlikçilerini, devlet içine sokanları ve TSK’ya kumpaslara göz yumanları lanetliyorum.
◼️ Darbe girişiminin başarıya ulaşmasını, ezici çoğunluğu (%98,5) ile anayasal… pic.twitter.com/6Rr82yz6gd