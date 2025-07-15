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CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan '15 Temmuz' çağrısı: 'Düzenlemeler revize edilmeli'

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan '15 Temmuz' çağrısı: 'Düzenlemeler revize edilmeli'

15.07.2025 12:26:00
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Haber Merkezi
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CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan '15 Temmuz' çağrısı: 'Düzenlemeler revize edilmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz'dan sonra yapılan bazı düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde X hesabından bir paylaşım yaptı.

Bağcıoğlu, "15 Temmuz’dan sonra hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek yapılan; 

- TSK Komuta Yapısı 

- Askeri Sağlık Sistemi 

- Askeri Eğitim Sistemi 

- Personel Temin, Atama ve Terfi Sistemi,  

- Askeri Yargı Sistemi, 

- Jandarma ve Sahil Güvenliğin TSK ile ilişkileri 

- Savunma Sanayi 

konularındaki  yapısal düzenlemelerin / yanlış uygulamaların alınan derslerle mutlaka ve süratle revize edilmesi gerekliliğini özellikle vurguluyorum" çağrısında bulundu.

Bağcıoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 

FETÖ’yu, işbirlikçilerini, devlet içine sokanları ve TSK’ya kumpaslara göz yumanları lanetliyorum.

Darbe girişiminin başarıya ulaşmasını, ezici çoğunluğu (%98,5) ile anayasal düzenin yanında yer alan bir kısmı kumpas mağduru TSK’nin Atatürkçü personelinin engellediğini tekrar hatırlatıyorum. 

15 Temmuz’dan sonra hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek yapılan; 

- TSK Komuta Yapısı 

- Askeri Sağlık Sistemi 

- Askeri Eğitim Sistemi 

- Personel Temin, Atama ve Terfi Sistemi,  

- Askeri Yargı Sistemi, 

- Jandarma ve Sahil Güvenliğin TSK ile ilişkileri 

- Savunma Sanayi 

konularındaki 

yapısal düzenlemelerin / yanlış uygulamaların alınan derslerle mutlaka ve süratle revize edilmesi gerekliliğini özellikle vurguluyorum."

İlgili Konular: #darbe #15 temmuz #Yankı Bağcıoğlu