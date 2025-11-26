CHP’li Yankı Bağcıoğlu’ndan ‘BAE casusluğu’ değerlendirmesi: ‘Personel bilinçlendirilmeli, reklamlarla oluşan bilgi akışı önlenmeli’

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’deki kritik savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yöneticiler ve Dışişleri Bakanlığının kullandığı bir telefonla irtibata geçerek biyografik veri derlemeye çalıştığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün duyurdu. Başsavcılık birkaç saat sonra ise söz konusu kişilerin BAE ile irtibatlı olmadığını bildirdi.

‘EKİM AYINDA UYARMIŞTIK’

Söz konusu casusluk faaliyetini değerlendiren CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Bütün dünyada böyle bir trend var. Ekim ayında dış basını taradığımda, özellikle insan kaynakları, iş arama sitelerinde bu tip bir yöntemin izlendiğini, savunma sanayisinde kritik görevlerde çalışan personele yönelik bir nevi avlama yapıldığını, makale yazdırma, tez yazdırma gibi ücret karşılığında görevler verilerek, bilgi sızdırmanın sağlandığını uluslararası basın kuruluşları belirtiyordu. Biz o dönem bu konuda uyarılarda bulunmuştuk” dedi.

‘REKLAMLAR KONTROLSÜZ BİLGİ AKIŞI DOĞURUYOR’

Türkiye’nin bu noktada özellikle hedef olabileceğini belirten Bağcıoğlu, “Savunma sanayimiz gelişme yolunda, her sektörde büyük ilerlemeler var. Ama bir yandan, parti programımızda yazdığı gibi kontrolsüz bir bilgi akışı var. Her savunma projesinin gereksiz yere reklamının yapılması, savunma sanayimize istihbarat anlamında zarar veriyor. Firma ya da kişi reklamları sonucu oluşan bu bilgi akışını karşı taraf kolayca bulabiliyor, çaba göstermeden istihbarat olarak edinebiliyor. Savcılığın açıklamasından önleyici bir faaliyet yapıldığı anlaşılıyor ama önleyici faaliyet tek başına yetmez. Personelin hem bu reklam olayına karşı hem de şahıs bazında ağa düşürme yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesi lazım” sözlerini kullandı.