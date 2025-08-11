CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan gazilere yönelik saldırılara tepki!

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde farklı şehirlerde gazilere yönelik artan saldırılara tepki gösterdi. Bu saldırıların münferit olmadığını, toplumsal bir yozlaşmanın göstergesi haline geldiğini belirten Bağcıoğlu, “Gazilerimiz yaşayan anıtlarımızdır, onlara uzanan her el milletimizin onuruna uzanmıştır” dedi.

"TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar; Tokat’ın Zile ilçesinde, Denizli’de bir hastanede, Balıkesir’in Dutluca köyünde, Ankara’da benzinlikte, belediye otobüsünde, Samsun’da ve Bursa’da gazilerimize yönelik artan saldırılar, toplumsal vicdanımızı derinden yaralamıştır. Samsun’da gazi bir polise yumruklu saldırı yapılması ve saldırganların serbest bırakılması, Balıkesir’de gazi Oktay Yıldırım’ın yüzlerce kişinin saldırısına uğraması, evinin kuşatılması; buna benzer birçok yaşanan olay, artık münferit vakalar olmaktan çıkmış, toplumsal yozlaşmanın açık bir göstergesi haline gelmiştir.

Gazilik, vatanseverlik ve fedakârlık gibi kutsal değerlerin toplumda yeterince önemsenmemesi, saygı kültürünü zayıflatmaktadır. Medya ve popüler kültürün bu değerleri arka plana atması, bilinç kaybını derinleştirmektedir. Gazi, en kısa tanımıyla onurlanmış asker demektir. Gazilik, Türk toplumunda en eski kahramanlık unvanlarından biridir. Kurtuluş Savaşı destanımızda kahramanlık gösteren şehrimize GAZİANTEP, kurucu Meclisimize GAZİ MECLİS denmesi, Atatürk’ün mareşal rütbesinden ziyade Gazi unvanını tercih etmesi, tarihimizin bu kavrama yüklediği anlamı ortaya koymaktadır.

Okullarda ve toplumsal eğitim süreçlerinde gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamı yeterince aktarılmamakta, genç nesiller bu değerlerin önemini kavrayamamaktadır. Saldırganların “ifade alınıp serbest bırakılması” gibi uygulamalar, cezasızlık algısını güçlendirmekte, potansiyel suçluları cesaretlendirmekte ve toplumun adalete güvenini sarsmaktadır.

Siyasi ve sosyal bölünmeler, bazı kesimlerin gazileri hedef alarak öfkelerini dışa vurmasına neden olmakta, bu ise toplumsal dayanışmayı zedelemekte ve nefret söylemini körüklemektedir. Ziyaretlerimizde sohbet imkânı bulduğumuz gazilerimiz, yaralandıklarında vatanın dört bir yanına bıraktıkları uzuvlarının acısından çok, “Bana ne senin gaziliğinden? Gaziysen bana mı gazi oldun? Paranı almadın mı?” gibi sözlerin kendilerini daha derinden yaraladığını ifade etmektedir.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!"

Yetkili kurumların ve toplumun bazı kesimlerinin bu saldırılara karşı yeterince tepki göstermemesi, çürümeyi büyütmektedir. Sessizlik, suçluları cesaretlendirirken gazilerimizin yalnızlaşmasına yol açmaktadır. Gazilerimiz yaşayan anıtlarımız, şehitlerimiz ise toprak altındaki ulu köklerimizdir. Onlara uzanan her el, vatanımıza ve değerlerimize uzanır. Bu alçakça eylemleri kınıyor, devletin ilgili kurumlarını bu çürümeye karşı acilen harekete geçmeye ve gazilerimizin onurunu korumaya davet ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse bizden, gazilerimize yapılan saldırıları sıradan ve normal olaylarmış gibi görmemizi beklemesin.”