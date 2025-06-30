CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Orman yangınları, afet yönetimindeki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, afet yönetiminde yaşanan kurumsal eksikliklere dikkat çekilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rolünün güçlendirilmesi ve yangınla mücadelede yapısal reformlara gidilmesi gerektiği vurgulandı.

''ZAFİYETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ''

Yankı Bağcıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Orman yangınları, afet yönetimindeki zafiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi!

Türkiye’nin dört bir yanında alev alev yanan ormanlar, afet yönetiminde ne denli hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Yangınlara müdahalede kullanılan araçların yetersizliği ve organizasyon eksiklikleri, artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), her afette olduğu gibi bu süreçte de kritik bir görev üstleniyor. Ancak mevcut planlamalarda TSK’nın bu hayati rolü yeterince tanımlanmıyor. Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nden daha fazla TSK’ya ait hava aracı yangınlarla mücadele ediyor, fakat Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcisi, mevzuat gereği Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu’na dahi katılamıyor. Bu durum, kabul edilemez bir kurumsal boşluğa işaret ediyor.

6 Şubat depreminin ardından yaşadığımız acı tecrübeler ortadayken, Türkiye Afet Müdahale Planı’nda TSK’ya “Ana Çözüm Ortağı” rolü verilmesi artık bir zorunluluk. “Destek çözüm ortağı” gibi yetersiz tanımlamalar terk edilmeli; TSK’nın sahip olduğu kapasite daha etkili bir şekilde sistemin içine entegre edilmelidir. Bu sayede sorumlulukların netleştiği, inisiyatifin kaybolmadığı, daha güçlü bir müdahale mekanizması oluşturulabilir.

Her yıl artan orman yangınları, iklim krizinin yanı sıra hazırlıksızlığın da acı bir göstergesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın sezonu öncesi yapılan büyük tanıtım faaliyetlerine rağmen hava araçlarının temini, bakımı ve koordinasyonu konusunda etkili bir strateji geliştirememiştir. Bu nedenle yaşananlar bir “kaza” değil, öngörülebilir ve önlenebilir bir kurumsal ihmaldir.

İKTİDARA ÖNERİLER

Peki ne yapılmalı? İşte somut önerilerimiz:

1.Türk Hava Kurumu (THK) yeniden yapılandırılmalı. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kayyum yönetimi sona ermeli; THK, sivil havacılıktaki asli konumuna yeniden kavuşmalıdır.

2. Yangınla mücadele pilotları THK’da eğitilmeli. Uçak ve helikopterlerin bakım ve onarımı THK sorumluluğunda olmalı; gerektiğinde TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri teknik destek vermelidir.

3. THK envanterindeki mevcut uçaklar modernize edilerek kullanılmalı. Hedef; dışarıdan kiralama modelinden çıkıp, Türkiye’nin kendi yangın söndürme uçak ve helikopter filosunu oluşturmasıdır.

4. Tarım ve Orman Bakanlığı, hava araçlarını filo disipliniyle yönetmeli. İhtiyaç halinde Hava Kuvvetleri’nden komuta-kontrol desteği alınmalıdır.

5. Kısa vadede TSK, rezerv filosuyla yangınlara destek vermeye devam etmeli, ancak bu destek TSK’nın asli harekât görevlerini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır.

6. Orta vadede TUSAŞ, amfibik yangın söndürme uçağı geliştirmelidir. Ayrıca yüksek kapasiteli su taşıyabilen yangın söndürme İHA’ları için özgün Ar-Ge projeleri başlatılmalıdır.

7. Ayrıca; Orman yangınlarıyla mücadele için geçici orman işçileri kadroya alınmalıdır. Mevsimlik statü yerine kalıcı istihdam, yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlar. Tecrübeli / Eğitimli Yangınla mücadele ekipleri, orman yangını riski büyük olan bölgelere zamanında müdahale edecek şekilde uygun yerlerde konuşlandırılmalı, gerektiğinde yangın bölgelerine süratle sevk edilmelidir. TSK’dan ayrılan ve afetler konusunda temel bilgiye sahip uzman erbaş ve sözleşmeli erler için istihdam imkânları yaratılabilir.

Ormanlarımız, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu mirası korumak, sadece kahraman ekiplerin özverisiyle değil; güçlü bir planlama, koordinasyon ve vizyonla mümkündür.

Yangınlara canı pahasına müdahale eden tüm personele şükran borçluyuz. Ancak unutulmamalıdır ki, afetlerle mücadele sadece cesaretle değil, kurumsal hazırlıkla kazanılır.”